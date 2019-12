AFERA U ISTRI: ‘Posao sam dobio zbog svoje supruge koja je u intimnoj vezi s načelnikom. Sve sam promatrao s gnušanjem…’

Suvlasnik tvrtke Shark Davor Buršić sklopio je ugovor težak 580 tisuća kuna s Općinom Medulin da bi ga kasnije zbog svojih sumnji raskinuo. Supruga i načelnik općine negiraju da su u vezi i da je bilo pogodovanja oko natječaja

Direktor i suvlasnik tvrtke Shark Davor Buršić koja je u rujnu ove godine s Općinom Medulin potpisala ugovor težak 580 tisuća kuna vezan uz sanaciju gata Financa u Medulinu za Glas Istre je otkrio svoje sumnje kako je dobio ovaj posao. U cijelu priču su, prema saznanjima gospodina Buršića upletena i njegova supruga te načelnik Općine Medulin Goran Buić, odnosno navodna intimna veza između njih dvoje.

Na pitanje je li istina da se najprije javio na natječaj za rekonstrukciju mola, pa naglo i neočekivano odustao, Buršić je dao naslutiti da se u pozadini krije isprepletena veza njegove supruge koja je i većinska vlasnica tvrtke Shar te medulinskog načelnika Gorana Buića.

“Istina je da je Općina objavila poziv za dostavu ponuda za rekonstrukciju mola i mi smo se javili i dobili posao. Osim firme Shark d.o.o., čiji je većinski suvlasnik moja supruga, dok sam ja manjinski suvlasnik i direktor, na poziv se javila još jedna firma, ali s većom ponudom, dok je treća odustala”, kaže Buršić.

‘Nisam želio vjerovati, ali…’

“No brzo nakon toga do mene su došle informacije da je Buić taj posao bez pogovora i brzinski riješio jer je u intimnoj vezi s mojoj suprugom! Ona pak ima većinski udio u našoj firmi. Nisam želio vjerovati da mi se zbog tog možda pogodovalo! Počeo sam to promatrati iz prikrajka, s golemim gnušanjem, a karte su se krenule otvarati same od sebe. Nažalost, moje sumnje su se potvrdile i brzo nakon potpisivanja ugovora shvatio sam da sam posao dobio vjerojatno zahvaljujući svojoj supruzi i njenom bliskom intimnom odnosu s načelnikom Medulina Goranom Buićem“, poručuje Buršić.

“Sad mi je jasno da su mi dali posao zbog žene! U sanaciju mola po svemu sudeći Općina možda ne bi krenula jer novca za to u proračunu, koliko mi je poznato, nije bilo. Brzo sam se uvjerio u glasine koje su sve otvorenije stizale do mene o vezi moje supruge i načelnika. Nisam ništa poduzimao i čekao sam kako će se situacija dalje odvijati. U Općini mi je bilo rečeno da krećem u radove vlastitim sredstvima, a oni će mi platiti početkom 2020. godine. U listopadu sam kontaktirao načelnika tražeći da mi osigura barem 200 tisuća kuna kako bih mogao krenuti u radove, na što mi je on u poruci odgovorio: “Riješit ćemo”. Tih 200 tisuća kuna su bili mamac da vidim što će načelnik učiniti. Kad je potvrdio da će osigurati odnosno riješiti novac, bila je to kap koja je prelila čašu i odlučio sam odmah raskinuti ugovor”, kaže Buršić.

Rekao je kako je to odlučio učiniti kako ga netko kasnije ne bi prozivao.

Načelnik i supruga sve demantiraju

Sve ove Buršićeve tvrtnje odbija načelnik Medulina Gordan Buić – kaže kako nije pogodovao spomenutoj tvrtki niti je u ikakvoj bliskoj vezi sa suvlasnicom tvrtke Shark.

“Ne znam što bih vam rekao na sve ove tvrdnje. Jednostavno ne mogu vjerovati što me pitate. Tvrtka Shark se javila na poziv i odabrana je jer su dali najprihvatljiviju ponudu. Zbog čega je u međuvremenu Davor Buršić odustao, nije mi poznato i ne ulazim u njegove razloge zašto je to učinio. Općina je objavila javni poziv za rekonstrukciju mola, a Shark se javio i sukladno zakonu dobio posao jer su dali najpovoljniju ponudu i sve je trebalo biti u redu. Ne znam što se dogodilo i zašto je sad odjednom Buršić raskinuo ugovor. Niti kuna mu nije isplaćena jer nije ni krenuo s radovima. Ne možemo nekog platiti unaprijed. Obična je laž da sam mu obećao riješiti tih 200 tisuća kuna koje je navodno tražio za predujam. Nikakvog predujma nije bilo”, kaže Bulić koji smatra da mu se podmeće te da očito nekome smeta. Demantira i kako je u vezi sa Valentinom Buršić.

Novinari Glasa Istre kontaktirali su i nju te je suočili s tvrdnjama njenog supruga. “Ne bih ništa komentirala, meni je to prvi glas. Znam da je moj suprug to dogovarao s Goranom Peruškom (pročelnik Upravnog odjela za komunalnu izgradnju i održavanje) i tamo s nekom gospođom. To su sad informacije rekla-kazala i ja ću se suzdržati. Ugovor je sklopljen i raskinut. Ne znam razlog zašto se to desilo. Nećete vidjeti nigdje moje ime na tom ugovoru, prema tome, to je radio moj suprug i ja ću se od tog ograditi”, rekla je Buršić.

Demantira i postojanje bilo kakve veze s gospodinom Buićem.