AFERA TUŠEK: Nobilo smatra da ima materijala i za policiju i za DORH; Tušekov odvjetnik kaže da je njegov klijent znao da će ga snimati?

Odvjetnik Anto Nobilo smatra kako na snimci iz ‘Afere Tušek’ ima osnova za izvide DORH-a, a Tušekov odvjetnik, Vladimir Terešak, smatra da se radi o ‘normalnoj političkoj konverzaciji’, ali spomenuo je i da je Tušek znao da će ga snimati

Odvjetnik Anto Nobilo rekao je kako slučaj u kojem je Viktor Šimunić, nezavisni vijećnik iz Oroslavja, tvrdi da ga je HDZ-ov Žarko Tušek pokušao kupiti u zamjenu za podršku na lokalnim izborima, što je zabilježeno na snimci, ima osnova za izvide DORH-a, prenosi N1.

“Tajno snimanje sugovornika trebao bi biti nevaljan dokaz. Ipak, imamo presedansku odluku Vrhovnog suda RH u slučaju Željka Sabe, gdje su rekli da kada je u pitanju javni interes, kad se radnjama ugrožava izborna volja birača, da se onda i nezakoniti dokaz može upotrijebiti u sudskom postupku. I zakon o kaznenom postupku u izuzetnim slučajevima dozvoljava upotrebu nezakonitih dokaza”, rekao je Nobilo.

NEZAVISNI VIJEĆNIK POTAJNO SNIMIO HDZ-OVCE KOJI SU GA POKUŠALI POTKUPITI: ‘Učinio sam to za svoje nećake, za svoju zemlju…’

Materijali i za policiju i za DORH

Nobilo je rekao kako mu se čini da bi se snimka mogla upotrijebiti u sudskom postupku. “Smisao cijelog razgovora je da se na neki način izigra izborna volja birača, a partnera se na neki način privoljava određenim obećanjima. Hoće li biti kaznenog djela ili ne, ne znamo. Policija bi trebala izvršiti izvide, utvrditi činjenice, a potom izanalizirati ima li tu kaznenog djela i ako da – kojeg. Materijala za policiju i DORH ima, moraju ići u izvide, a potom će se moći dati pravna kvalifikacija”, rekao je Nobilo.

Također, ističe kako je sporno da se nuđenjem beneficija pokušava nekoga pridobiti da uđe u koaliciju, i to prikriveno. “Oni financiraju njegovu kampanju prikriveno. To je suprotno zakonu o političkim strankama. Time se izigrava izborna volja birača, time se kupuju ljudi u koaliciju. To se masovno radi, imamo masovna pretrčavanja i na lokalnoj razini i u Saboru. Nakon svakog pretrčavanja onaj tko je to učinio dobio je neku beneficiju, netko mu je zaposlen i slično. To je postala pojava, ali nije dozvoljeno i protiv toga se treba boriti”, rekao je Nobilo te dodao kako bi u slučaju da je napravljena predizborna koalicija mogli zajedno ići u kampanju i zajedno je financirati, ali to ovdje nije slučaj. “Koalicija se želi prikriti, jedna stranka plaća drugu da konkurentima otme dio biračkog tijela i potom priđe njima i za to je netko financiran i obećano mu je neko mjesto”, rekao je odvjetnik za N1.

O spornosti nuđenja funkcije Nobilo je rekao da se to približava trgovanju utjecajem. “Tu bi trebalo biti javnog natječaja, trebaju postojati određeni uvjeti i trebao bi pobijediti najbolji prema tim uvjetima. Nažalost, ovo je realnost u Republici Hrvatskoj”, rekao je Nobilo te ispričao kako je jednom svjedočio koalicijskom sporazumu koji je ličio na podjelu plijena. “Bio je napisan između dvije poznate stranke, a izgledao je kao podjela plijena poslije pljačke: Ti ćeš preuzeti 10 trgovačkih društava i tvoja stranka je tu gazda, ja ću ostalih 20… To su sve pojavni oblici, a problem je što smo i dalje partijska država, nemamo institucije države i nemamo vladavinu prava. Ponašamo se kao da smo još uvijek u jednopartijskom sistemu”, rekao je.

HDZ-OVAC TVRDI DA NIJE KUPOVAO VIJEĆNIKA: ‘Ničega me nije sram. Jedino mi je žao moje obitelji, koja danas zbog toga trpi’

Terešak: ‘Nema ni traga djelu trgovanja utjecajem’

O svemu se oglasio i Vladimir Terešak, odvjetnik Žarka Tušeka, koji smatra kako nema ni traga djelu trgovanja utjecajem. “Tu se povlači paralela sa slučajem Sabo. On je pravomoćno osuđen za davanje mita. Ovo je potpuno drugačija situacija. Tušek nije član izvršne vlasti, saborski je zastupnik, i ovdje se govorilo to nečemu što bi bilo kada bi bilo. HDZ nije u županiji na vlasti, niti je Tušek u poziciji kao zastupnik dijeliti pozicije. Snimka je neovlašteno snimljena i kazneno je djelo”, kazao je Terešak te dodao kako o tome hoće li nešto biti dokaz ili ne odlučuje sud.

Terešak smatra kako ovo nije u javnom interesu već da se radi o “normalnoj političkoj konverzaciji i da se ovakvi razgovori procesuiraju, pola bi zastupnika i političara bilo procesuirano pred sudom. Ne vidim grešku gospodina Tušeka. Ako nađu zajedničku platformu, zajedničkog izlaska na izbore….”, rekao je.

No, na konstataciju novinara da nije bilo riječi da će ići zajedno, Terešak je odgovorio kako Tušek nije u poziciji da dijeli funkcije. “Iz članka sam iščitao da su razgovarali o tome za što je on zainteresiran – on je postavio pitanje i poticao na kazneno djelo, pitao je gdje sam tu ja. Tražio je da mu se nešto nudi. Tušek je pristupio sastanku imajući informacije da će se nešto ovakvo dogoditi, da će biti neovlašteno sniman. On i gradonačelnik su, željeli izvući odakle vjetar puše, za što je zainteresiran i tko ga je poslao, otišli na sastanak”, rekao je odvjetnik.

Tušek je znao da će ga snimati?

Tušekov odvjetnik rekao je, dakle, da je Tušek znao da će ga snimati, što sam Tušek do sada nije rekao, a Terešak se na kraju pravdao kako se radi o njegovoj pretpostavci i saznanju. “Po meni se ostvaruju bitni elementi kaznenog djela, kako za onog tko je to snimao, tako i za novinara koji je neovlaštene snimke učinio dostupnim”, rekao je.

Za kraj se pozvao na članak 143. koji govori da “tko neovlašteno snimi zvučno nejavne riječi drugoga i tko uporabi ili učini dostupnim trećima takvu snimku će biti procesuiran, te u stavku 4. kaže da nema kaznenog djela ako se radi o javnom interesu koji je iznad privatnog interesa” te rekao da je njegov prijedlog, ako Tušek bude suglasan, da se DORH-u kazneno prijave Šimunić i novinar, a odluku je rekao da će donijeti narednih dana. “Dugo godina bio sam državi odvjetnik, DORH je dužan temeljem ovakvih napisa poduzeti određene izvide da utvrde ima li elemenata kaznenog djela kod bilo kojeg od sudionika”, rekao je Terešak.

GRMOJA GRMIO U SABORU ZBOG AFERE TUŠEK: ‘Ovo pokazuje koliko je korupcija metastazirala u HDZ-u i podsjeća na slučaj Željka Sabe’