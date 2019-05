AFERA SMS I DALJE TRESE HRVATSKU, FRANJO VARGA ZAPRIJETIO: ‘Neću robijati za druge, imam informacije koje mogu srušiti ovu Vladu’

‘U interesu je pravde, istine da on (Varga) kaže sve, ali hoće li on kazati sve, hoće li se preko njega voditi političke borbe između Plenkovića i Brkića, tko će imati veću kontrolu nad njime ili koga će se više bojati, teško je reći’, kaže odvjetnik Anto Nobilo komentirajući Vargina upozorenja da raspolaže informacijama kojima može srušiti Vladu

‘Afera SMS’ već mjesecima potresa Hrvatsku, ali i HDZ čijeg se zamjenika predsjednika Milijana Brkića veže uz nju. Naime, dosad su u toj aferi osumnjičeni Brkićev kum Blaž Curić, ujedno i bivši vozač ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, a u jednom kraku te afere – onom o nadziranju elektronske pošte više ženskih osoba – uz samog Brkića osumnjičen je i njegov brat, povratnik iz Australije i poduzetnik Jozo Brkić.

No, glavni akter ‘afere SMS’ zasad je Franjo Varga iz Belišća, bivši MUP-ov računalni stručnjak optužen za izradu lažne sms-prepiske visokih državnih i pravosudnih dužnosnika, a za potrebe i korist Zdravka Mamića i Ivice Todorića. On je nedavno najavio da će otkriti stvarne autore tih prepiski tvrdeći da “ne želi robijati za druge”.

‘Na Vargu je izvršen utjecaj’

Autori emisije ‘Provjereno’ Nove TV razgovarali su s Vargom koji je, po izlasku iz zatvora, i njima rekao da ne želi robijati umjesto drugih. Štoviše, upozorio je da barata informacijama koje mogu srušiti Vladu Andreja Plenkovića. Varga je pristao na sastanak s novinarima ‘Provjerenog’ prije saslušanja u USKOK-u, a onda se jednostavno prestao javljati.

Iskusni odvjetnik Anto Nobilo to je prokomentirao kazavši kako je na Vargu, koji je sada na slobodi, izvršen utjecaj dodavši da je “samo pitanje od koga i s kojim ciljem”.

“U interesu je pravde, istine da on kaže sve, ali hoće li on kazati sve, hoće li se preko njega voditi političke borbe između Plenkovića i Brkića, tko će imati veću kontrolu nad njime ili koga će se više bojati pa će usmjeravati svoje iskaze u tom smjeru, meni je to teško reći. Ja bih radije volio vidjeti njegove materijalne dokaze u njegovu računalu, a oni su zaključani i ne cure ni na koji način, nego curi ono što ovoj politici koja je trenutačno na vlasti odgovara. Samo ti podaci cure”, kazao je Nobilo za ‘Provjereno’ Nove TV.

Još se nije sastalo Vijeće za nacionalnu sigurnost

Nobilo također kaže kako je, prema njegovim informacijama, paraobavještajna skupina uključena u ovu aferu “odradila” izborne procese za parlamentarne izbore na kojima je pobijedio Plenkovićev HDZ te predsjedničke izbore na kojima je pobijedila Kolinda Grabar-Kitarović.

“Djelovanje takvih paraobavještajnih grupa koje ilegalno djeluju pri strankama ugrožava demokratske procese. To je ono što je najvažnije, međutim o tome nitko ne govori jer bi to ugrozilo HDZ”, kazao je Nobilo.

Zanimljivo je da se povodom ovog slučaja još nije sastalo Vijeće za nacionalnu sigurnost.

“To Vijeće moralo je dati neke zaključke, a Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost morao je reagirati, ako ne ništa, onda po stavci sigurnosne provjere za gospodina Brkića koji je u ovom trenutku, ja vjerujem ne može proći pozitivnu ocjenu ili ako ne ništa, bilo bi politički korektno da dok ne prođe ova afera da se makne sa svih dužnosti u Saboru”, kazao je Vlaho Orepić, bivši ministar unutarnjih poslova.

