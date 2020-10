JESMO LI MORALI UGRAĐIVATI RAZDJELNIKE I TKO JE NA NJIMA ‘MASNO’ ZARADIO? ‘Dobili smo novi račun, znate koja je to razlika, prestrašno’

Sve je više onih koji su odlučili skinuti razdjelnike, ali i onih koji svjedoče da se ugradnja odvijala uz masovno potkupljivanje predstavnika stanara

Od ugrađivanja prvih razdjelnika prošlo je više od šest godina, a točno toliko traje i rasprava jesmo li ih morali uvesti, valjaju li i možemo li s njima uopće uštedjeti. K tome, sve češća su pitanja tko je na razdjelnicima masno zaradio i time oštetio velik broj građana Hrvatske.

Država je propisala obveznu ugradnju razdjelnika te drakonske kazne i zato su tisuće građana krenule s njihovim uvođenjem. No, sve se zbilo prije nego je studija uopće i napravljena. Ono što je energetska studija pokazala jest ušteda, ali ekonomska studija je zaključila da je cijela priča većini zapravo neisplativa, izvještava RTL-ova Potraga.

Do danas je preko 100.000 kućanstava ugradilo razdijelnike, međutim, isto toliko kućanstava, usprkos zakonu, to nije učinilo. Sve je više onih koji su ih odlučili skinuti, ali i koji svjedoče da se ugradnja odvijala uz masovno potkupljivanje predstavnika stanara. Šefica udruge Razdjelnici topline, Ljiljana Mrkonjić, kaže da je u 55 posto stanova u Hrvatskoj ugrađeno dok u 45 posto nije ugrađeno. Na pitanje ima li podatak koliko ih je u međuvremenu izašlo iz sustava, kaže zna samo za one zgrade koje su im se javile te da je takvih 30-ak u Zagrebu.

Skidanje razdjelnika

Ekipa RTL-ove Potrage otišla je do jedne takve zgrade, točnije do prve zgrade koja se posve legalno riješila razdjelnika, još prije tri godine.

“Vrlo jednostavno, napravili smo spisak svih stanara, gore je bilo napisano da dragovoljno dozvoljavamo skidanje razdjelnika i da želimo prijeći na grijanje normalno po starom sistemu po kvadratnom metru”, kaže Branimir Debeljački, predstavnik stanara.

Više od 50 posto stanara potpisalo je što je bilo dovoljno za jednostavnu proceduru koja slijedi poslije toga. Debeljački navodi da su nakon potpisivanja otišli u HEP Toplinarstvo te da su ih tamo lijepo primili i rekli im da nema nikakvog problema kada je u pitanju izlazak iz sustava razdijelnika.

“Ja kao predstavnik sam to potpisao i mi smo prešli od idućeg mjeseca na grijanje po kvadratnom metru. I gle čuda, račun koji je bio zadnji 1100 već idući mjesec je bio onaj novi 700, 680 znate koja je to razlika, to je prestrašno”, kazao je Debeljački za RTL-ovu Potragu čijim su novinarima svi stanari zgrade u Zagrebu rekli isto.

Vlada napravila studiju isplativosti tri godine prekasno

Prije tri godine Vlada je izradila studiju isplativosti, što znači barem tri godine prekasno – prema direktivi EU na koju se bivša vlada pozivala kada je nametnula obvezu ugradnje razdjelnika, trebali su ekonomsku isplativost ispitati prije nego što su ljude natjerali da potroše nekoliko tisuća kuna na neisplative uređaje.

Doslovce, direktiva EU iz 2012. kaže da se razdjelnici mogu ugraditi ako vlasnici žele i ako im je to ekonomski isplativo. U 85 posto stanova u Hrvatskoj ugradnja razdjelnika se ne isplati, dokazala je studija. Prije toga slične su studije bile provedene u Švedskoj i Finskoj i tamo nema razdjelnika jer su doslovno zabranjeni. Zakon kaže da se razdjelnici moraju ugraditi, no ne obvezuje građane da ih koriste.