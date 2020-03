AFERA ‘MASON’: Slučaj Nikice Gabrića preuzima USKOK, među odvjetnicima su i neka nova imena

Slučaj Nikice Gabrića preuzima USKOK, a njegovom odvjetničkom timu pridružila se i odvjetnica Gordana Grbeša poznata iz slučaja glazbenika Rajka Dujmića

Nakon što je u javnost izbila afera o masonima vezana za ucjenjivanje Nikice Gabrića masonskim fotografijama, slučaj Gabrić je preuzeo je USKOK. Razlog za to je što je protiv njega podignuta kaznena prijava za četiri kaznena djela, među kojima su neka su iz nadležnosti USKOK-a, a to su trgovina utjecajem i davanje mita. Preostala dva kaznena djela su povreda slobode mišljenja i lažno prijavljivanje, a sve to na temelju prijave čelnih ljudi iz portala Dnevno.hr, neslužbeno doznaje RTL.

Također, Gabrićevom se odvjetničkom timu pridružila i odvjetnica Gordana Grbeša poznata iz slučaja glazbenika Rajka Dujmića koji je bio optužen za obiteljsko nasilje. RTL doznaje i da se odvjetničkom timu čelnika s Dnevno.hr priključila poznata odvjentica Vesna Alaburić.

Podsjetimo, Gabrić je za RTL priznao da je na čelu hrvatskih masona.

NIKICA GABRIĆ OTKRIO KAKO SU GA REKETARILI TRAŽEĆI 200.000 KUNA I DODAJE: ‘Nemam nikakav problem da bih tajio da sam mason’

NIKICA GABRIĆ TVRDI: ‘Dao sam Jeleniću pet imena koja su ga mogla kompromitirati, i nije me poslušao. Mislim da se prepao…’

NIKICA GABRIĆ OBJASNIO MASONSKE TAJNE RITUALE PA UPOZORIO: ‘Jeleniću sam rekao sigurno će pasti još jedna ekipa ako se prihvate moji dokazi’