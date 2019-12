AFERA KUĆICE: U IGRI SU MILIJUNI! Bez natječaja ih dobiju za siću, preprodaju ih, a onda im Zagreb još uplati – vaš novac

Dobivaju kućice za kikiriki, a onda ih preprodaju, čak ni rupe u zakonu nisu dovoljne pa se moraju dijeliti bezakonito, no za društvo odabranih ni to nije dovoljno pa će dobiti i novac od Grada

Grad je dužan raspisati javni natječaj, osim kada su u pitanju manifestacije. Upravo ta rupa u zakonu nekima je dobro došla kako bi minimalno uložili i maksimalno zaradili. Organizatori Gradu plaćaju kućice po kvadratu, što iznosi u prosjeku 3 tisuće kuna po kućici. Nakon toga slobodni su iznajmljivati ih obrtnicima i ugostiteljima, za cijenu i do 100 tisuća kuna. Razlika? Ostaje njima.

Ni zaobilaženje zakona nije dovoljno

Ni ni ta rupa u zakonu za neke nije bila dovoljna velika. Organizatori se moraju prijaviti Turističkoj zajednici, a kada od nje dobiju zeleno svijetlo, onda se javljaju Gradu Zagrebu. Dio tvrtki javio se samo Gradu i na taj način zaobišao čak i takvu, prilično manjkavu zakonsku proceduru.

Tvrkama bez zaposlenih najbolje kućice

No, to nije jedino sporno kod afera s kućicama na Adventu u Zagrebu.,. Kako ističe N1, tri tvrtke s nijednim ili tek jednim zaposlenim i minimalnom dobiti dobile su desetke kućica i to – bez javnog natječaja. Jedna od prvaka Adventa je tvrtka Demo Rebus, vlasnika Denisa Mohenskog, inače dobrog prijatelja Zdravka Krajine, gradonačelnikovog vozača. Koju je točno proceduru ta tvrtke prošla, koja je dobila 50 kućica na najatraktivnijim lokacijama, nisu htjeli odgovoriti.

Koliko će te tvrtke zaraditi najbolje pokazuju brojke. Grad Zagreb će od dozvola koje je izdao organizatorima zaraditi oko 700 tisuća kuna. Sami organizatori, milijune.

A na sve to milijuni subvencija iz Grada

Ali to nije sve! Uz zaradu na kućicama, odabrani mogu dobiti i proračunski novac. 24sata je u posjedu dokumenta koji otkriva da ove godine dio “kraljeva Adventa” dobiti i rekordnu pomoć od Turističke zajednice. Riječ je o ukupno 5,2 milijuna, a veliki dio tog kolača otpada na one koji su dobili i bez naknade lokacije za kućice, a onda ih dalje iznajmljuju po 23.000 kuna naviše.

Prvog čovjeka grada, onog koji bi prvi morao osiguravati transparentnost poslovanja, to ne zanima. Samo je poručio: gradonačelnik se ne bavi – kućicama. Ali, zato se kućicama itekako bavi USKOK.

USKOK ULAZI U PRIČU OKO ZAGREBAČKIH ADVENTSKIH KUĆICA: Kreću s izvidima oko namještanja unosnih poslova, ali o detaljima zasad ne žele