AFERA ‘ISTRA LEAKS’: SDP-ovac optužio Miletića (IDS) za pogodovanje ruskom investitoru: ‘To je fake news!’

Boris Miletić: ‘Trenutno se vodi jedna prljava kampanja, mogli smo to gledati i u drugim gradovima, ali da će se to dogoditi u jednoj tolerantnoj Istri, to nisam mogao očekivati’

IDS-ov kandidat za istarskog župana Boris Miletić, u srijedu je odbacio tvrdnje SDP-ovog kandidata za župana Danijela Ferića, koji ga je optužio za pogodovanje ruskom investitoru, poručivši kako je riječ o lažnim vijestima i da “u Istri lažne vijesti neće proći”.

“Mogu reći samo dvije riječi – fake news ili lažan sadržaj”, rekao je Miletić, referirajući se na današnju izvanrednu konferenciju za medije SDP-ovog kandidata Ferića.

Optužbe za korupciju

SDP-ov kandidat za istarskog župana Danijel Ferić u utorak se pozvao na objavu na Facebook profilu Istra Leaks, gdje se Miletića optužuje za pogodovanje ruskom investitoru Victorovu, ocijenivši kako je riječ o optužbama za korupciju.

“Trenutno se vodi jedna prljava kampanja, mogli smo to gledati i u drugim gradovima, ali da će se to dogoditi u jednoj tolerantnoj Istri, to nisam mogao očekivati. Želja mi je bila suprotstaviti naše programe, ideje i razmišljanja, međutim Ferić jedino što zna raditi je destrukcija, vrijeđanje i laganje”, komentirao je Miletić riječi SDP-ovog kandidata Ferića, koji se na konferenciji za novinare nadovezao na objavu Facebook stranice Istra Leaks Leaks, odnosno na anonimnu kaznenu prijavu koja tereti Miletića za pogodovanje ruskom investitoru i vlasniku ‘Ribarske kolibe’ Nikolayu Victorovu, a koju potpisuju neki navodni članovi IDS-a.

Nastavno na to, Ferić je optužio Miletića za pogodovanje ruskom investitoru kod dobivanja koncesije, za izmjenu urbanističkog plana te za pogodovanje kod izgradnje parkirališta na gradskom zemljištu pored Ribarske kolibe.

Lažna konstrukcija

Miletić je odbacio te Ferićeve navode, rekavši da je “cijela konstrukcija lažna jer Grad Pula posluje po zakonima”. “Ja sam 15 godina na čelu ovoga grada i sigurno ne bih bio da sam prekršio niti jedan propis. Znamo kako se gradi, potrebne su građevinske dozvole, potrebno je vlasništvo, prema tome to je kompletno lažan, fake news, gdje nema niti jedne konkretne činjenice i dokaza”, ustvrdio je Miletić.

Dodao je da se Ferićem ne želi baviti. “Zamislite da netko tko se koristi lažnim sadržajem, s opskurnih stranica vodi Istru u vrijeme pandemije. Na što bi to ličilo? On kaže da je za fer Istru jednakih šansi, a uhljebio se gdje je god stigao. Od zadnjeg radnog mjesta, gdje je radio u tvrtki ‘Komunalac’ u Fažani, gdje je SDP-ov načelnik na čelu tog mjesta, do Hrvatske lutrije, gdje je radio kao predsjednik Uprave”, zaključio je Miletić.