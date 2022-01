Frka oko Frke, odnosno predstojnika Ureda premijera se ne stišava. Nakon peripetija s prebivalištem i boravištem, o kojima je prvi pisao Net.hr, doznalo se da su Državne nekretnine Zvonimiru Frki Petešiću na dispoziciju dale još jedan prostor. Uz stan, dobio je podrum, u kojem čuva zbirku od tisuću knjiga i isječaka iz novina o Domovinskom ratu, ali i garažu za svoj 20 godina stari Peugeot.

U stanu od 96 kvadrata živi s obitelji, koja je bila prijavljena kod njegova prijatelja u Dubravi. Previše je to ljudi na tako malom prostoru, pa je "radišni i vrijedni domoljub", kako ga opisuje njegov šef, premijer Andrej Plenković, svega 270 metara dalje dale dodatnih 20-ak kvadrata podruma, piše RTL.

"Zato su mu državne nekretnine dodijelile rezidencijalni podrum od 20 metara četvornih na ovoj adresi gdje je sačuvao svoju zbirku. Tisuću knjiga je dosta teško prevoziti pa je u ovom istom objektu dobio na korištenje i državnu garažu za svoj automobil iako na raspolaganju ima i službeni", cinično je komentirao predsjednik Zoran Milanović, kojega je cijela afera poprilično naljutila.

Obračun kod Jurišićeve 8

Milanović je to stoga odlučio iskoristiti za novu rundu okršaja s premijerom. "Šta rade u nekretninama? Dakle, tretiraju ih kao da su njihove. Imaš knjige, možda neku Nataschu Kampusch drži u podrumu. Nemam pojma. Gdje je kraj s tim podrumima", upitao se predsjednik Milanović.

Frka Petešić je svoju stranu priče otkrio Jutarnjem listu, priznavši grešku što nije odjavio obitelj iz Dubrave, ali i dodavši da ne posjeduje svoju nekretninu te da nije ništa ukrao ni utajio, štoviše, plaća zagrebački prirez, onaj od 18 posto. U njegovu je obranu stao i HDZ-ov europarlamentarac Tomislav Sokol, kojeg Milanović od milja zove Picek.

"Ne bih se doista spuštao na razinu sad nekakvog vrijeđanja, spominjanje nekakve faune, nekakvih vrsta ptica i tako dalje. Što se tiče gospodina Frke Petešića, on je dao sad jedan veliki intervju u kojem je objasnio svoju situaciju. On nije imao nikakvu nekretninu niti u vlasništvu, niti u najmu, odnosno bio je u otkazu najma kada se prijavio za stan u Zagrebu, ima na njega pravo sukladno zakonu kao i svi državni dužnosnici", poručio je Sokol.

No, Milanović to tako ne vidi. "Gospodine Sokol, to što je napravio Frka Petešić uz mentorstvo Andreja Plenkovića i vaše duboko razumijevanje je lopovluk. Plaća prirez u Zagrebu? Pa šta bi trebao, ne plaćat? To ga kao opravdava? Kao da uđem u tramvaj, kupim kartu i onda vas džeparim, uhvati me policija i kažem pa kaj hoćete, platio sam kartu, ne", poručio je Milanović.

Poligon za političke okršaje

Ipak, dodao je da Frku neće prijaviti policiji, usput nazvavši HDZ bandom. Sokol spušta tenzije tvrdeći da "se ne trebamo spuštati na tu razinu. Ova vlada ima bolje rezultate sigurno bolje nego bilo koja druga u 20 godina."

Čini se kako je još jedna afera postala poligon za bitke između dva brda, Pantovčaka i Markova trga. Milanović je sebe nazvao Davidom, a Vladu Golijatom. Jasno je da nitko od njih ne štedi svoje praćke.