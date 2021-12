U skromnijem izdanju nego što smo navikli, zagrebački advent ove je godine razočarao mnoge posjetitelje. Mnogi su nezadovoljni ponudom i sadržajima koji su ove godine izostali. No, zato se hvale adventska događanja u nekim drugim gradovima, pa se primjerice na maksimalno sat vremena vožnje od Zagreba možete itekako dobro zabaviti.

Bacili smo se u potragu i provjerili što se zanimljivo može naći u blizini glavnog grada.

U Karlovcu će prodavati maglu

Advent u Karlovcu još nije počeo, no prema onome što je najavljeno, u gradu na četiri rijeke od petka će biti itekako zanimljivo. Manifestacija će se održati od 17. do 31. prosinca 2021. na Šetalištu dr. Franje Tuđmana, dok će se programi odvijati na pozornici Glazbenog paviljona uz ugostiteljsku i trgovačku ponudu. Prostor Adventa u Karlovcu upotpunit će i Gradsko klizalište kod Sokolskog doma koje će tijekom održavanja Manifestacije ljubiteljima zimskih aktivnosti ponuditi besplatno klizanje.

Poseban je naglasak ovogodišnjeg karlovačkog Adventa stavljen je na lokalne izvođače čime se nastoji prezentirati lokalna kulturna i zabavna ponuda.

Bogat lokalni program popratit će raznovrsna ugostiteljska ponuda. Od slanih jela u ponudi će se pronaći skandinavski burgeri, hot dogovi te hembakade krumpir, razne druge kobasice i ostale adventske delicije, dok će u slatkoj ponudi biti popularne germknedle, fritule, švedski i norveški vafli, cimet rolice, palačinke i za najmlađe šećerne vate te kokice.

Posjetitelji će moći kupiti autohtone karlovačke suvenire, a jedan od posebnijih koji će se naći u ponudi je "Karlovačka magla".

Manifestacija će svoja vrata posjetiteljima svakog dana otvarati od 17 sati pa sve do 23 sata, dok će se ugostiteljska i trgovačka ponuda moći konzumirati i ranije.

U Karlovcu bi na svoje mogli doći i ljubitelji sporta i rekreativci, koji u subotu 18. prosinca mogu sudjelovati na 2. Adventskoj utrci Karlovac.

Panoramski kotač apsolutna zvijezda adventa

Grad Varaždin ove se godine popeo visoko na listu mjesta gdje se može dobro zabaviti, a "zvijezda" adventa definitivno je panoramski kotač koji je zaludio i posjetitelje, ali i lokalce.

Kotač je postavljen u Gajevoj ulici, a njegove se gondole podižu na čak 23 metra visine pa je pogled na blagdanski uređen Varaždin zaista impresivan. Kotač ima 18 gondola u koje se mogu smjestiti po četiri osobe.

Kotač je u Varaždin stigao iz najrenomiranije svjetske tvornice ovakvih naprava, talijanskog Lamborghinija s više od stotinu godina tradicije što je garancija najviše razine kvalitete, sigurnosti i udobnosti.

Najmlađe će svakako oduševiti i Kuća Djeda Mraza, ali i Ledena čarolija, odnosno veliko klizalište s ledenim toboganom koje se nalazi na Kapucinskom trgu.

Kližite i pomognite izgraditi kuću

Lijepo uređeno i interesantno, posebice za mališane, je i u Svetoj Nedelji, gdje se odvija adventska manifestacija pod imenom "Zimski cajti".

Najmlađi posjetitelji uživat će u klizalištu i brojnim programima na ledu, a svoj posjet "Zimskim cajtima" možete ovjekovječiti u besplatnoj božićnoj fotkaonici, gdje se može fotografirati u radnom vremenu Turističke zajednice grada Svete Nedelje (ponedjeljak i utorak od 8:00 do 16:00 sati, srijeda, četvrtak i petak od 8:00 do 20:00 sati te subota od 16:00 do 20:00 sati).

Inače, klizanje u Svetoj Nedelji ima i lijepu humanitarnu notu. Ono se naplaćuje 5 kuna za sat vremena, a sav prihod od prodaje karata bit će uplaćen na donacijski račun Grada Svete Nedelje za obnovu obiteljske kuće iz područja pogođenog potresom.

Klizanje u Svetoj Nedelji bit će otvoreno do 16.siječnja, a termin klizanja možete rezervirati i putem besplatne mobilne aplikacije "Sveta Nedelja na dlanu".