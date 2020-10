ADVENT U ZAGREBU? Zagrepčani podijeljeni: ‘Pa mislim da ne. Ipak, radi situacije kakva je’; ‘Ne bi bilo fora da ne, ne bi bio Božić’

Advent u Zagrebu ipak će se održati usprkos epidemiji koronavirusa: ‘Vjerojatno neće biti kao dosadašnjih godina, no nešto ćemo moći napraviti’

Adventa u Zagrebu će biti, ugostiteljski objekti se neće zatvarati, poruke su to nakon sastanka predstavnika ugostitelja s gradonačelnikom Milanom Bandićem. On ih je i sam javno podržao prije nekoliko dana. Fritule, kuhano vino, kobasice iz brojnih kućica, klizalište, gužve. Višestruko nagrađivani Advent u Zagrebu kakvog pamtimo nećemo gledati ove godine. No, malu adventsku bajku bismo mogli imati. Građani su podijeljeni, javlja RTL.

“U nekoj mjeri da. Ne bi bilo fora da ne, ne bi bio Božić, ne bi bila zima”, rekla je gospođa Ira iz Zagreba. “Pa mislim da ne. Ipak, radi situacije kakva je. Kad je nekakvo okupljanje, ljudi se ne pridržavaju mjera”, kazala je pak gospođa Nada.

Na više lokacija

Kako bi to moglo izgledati? Ne bi sve bilo samo u srcu grada, već je ideja da se napravi 15 manjih Advenata. “Puno malih lokacija po kvartovima i da se napravi na način da nema nakrcavanja ljudi u javnom prijevozu i ostalim stvarima i gdje bi bilo rizično i gdje se mogu zaraziti što znači da bi došao Advent vama pred kuću”, rekao je predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Marin Medak.

Uz to, najam kućica ili štandova ne bi mogao dobiti netko tko nije ugostitelj, što bi se kontroliralo. Ugostitelji traže od grada da budu partneri u organizaciji specifičnog Adventa.”Vjerojatno neće moći biti na onoj razini kao dosadašnjih godina, zbog dolaska turista i putovanja općenito, no nešto ćemo moći napraviti”, rekla je Mirka Jozić, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša.

Podrška grada ugostiteljima

Ugostitelje je grad podržao oko zahtjeva za nastavak oslobođenja plaćanja najamnina, smanjenja režija i ukidanje poreza na potrošnju. Žele i da se u restoranima omoguće terase s pultovima za hranu i piće, ostakljivanje terasa, stavljanje grijalica kao i korištenje parkinga restorana za preuzimanje hrane na otvorenom.

Zeleno svjetlo od grada, a sve odluke će se naći na Skupštini grada idućeg tjedna kao i sama odluka o Adventu za čiju pripremu treba vremena jer bi trebao početi krajem studenog.

