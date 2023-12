U iščekivanju Božića u tijeku je Advent i u Čakovcu, a kakav bi to period bio bez dobrog kuhanog vina i kobasica. Prodavači na kućicama su složni, tjedan je slab, ali zato kroz vikend imaju dobru posjećenost i prodaju, piše eMeđimurje.

Prolaznici se svi slažu kako je sve skupa lijepo ukrašeno. Zlatne boje su pun pogodak, no fali sadržaja i glazbe. Gastro ponuda je više manje klasična. Na prodajnim kućicama možete pronaći langoše, fritule, kobasice, germknedle, a od pića kuhano vino, rum punč, a zanimljiv je i štand gdje možete probati kuhani sok od jabuke s rakijom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Cijene su mnogima visoke, no na to od uvođenja eura mnogi i računaju. Ipak, langoši su jeftiniji nego u vrijeme Porcijunkulova. Tako je cijena od 2 do 3 eura, ovisno o prodajnoj kućici. Fritule su 4 eura, a popularna germknedla 6 eura.

Kuhano vino bijelo ili crno platit ćete od 2 do 2,5 eura, isto kao i rum punč, dok se hot dog s kobasicom cjenovno kreće od 3 do 5 eura, ovisno o vrsti kobasice koju odaberete.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Od lampica na adventima do kuhanih kobasa i germknedli