ADRENALIN, TOBOGANI I DIVLJA RIJEKA: Popularno osječko kupalište trebao bi postati pravi vodeni park

Uz obnovljene bazene i nove atrakcije te izgradnje fast foodova i kafića uz samu Dravu, osječko kupalište bi zaista uskoro moglo postati atraktivnije i pravi vodeni park

Osječani bi mogli uskoro na popularnom kupalištu Copacabana osjetiti i malo adrenalina, no i dobiti mogućnost treniranja u olimpijskom bazenu. Naime, kako prenosi SiB.hr, Grad Osijek je objavio javni poziv za okupljanje ponuda za izradu projektne dokumentacije kojom će se osigurati početak potpune rekonstrukcije “Kopike”.

Prema Proračunu Grada Osijek za 2020. i projekcijama Proračuna za 2021. i 2022., već u 2020. predviđa se realizacija u iznosu 7,5 milijuna kuna. Dinamika realizacije za 2020. utvrđena Proračunom nije obvezujuća, ali ukupni iznos kreditnog zaduženja kao izvora financiranja u iznosu 15 milijuna kuna predstavlja financijsko ograničenje i zadanu ukupnu vrijednost projekta.

Što će se sve rekonstruirati?

Prva faza uključuje rekonstrukciju olimpijskog te okruglog bazena kao i radove na rekonstrukciji strojarskih i elektro instalacija bazenske tehnike. U prostoru iznad bazena bili bi restoran, bar, sanitarije i svlačionice. Prema pisanju portala SiB.hr, poznato je da Osijek nema pravi olimpijski bazen pa se ovom rekonstrukcijom planira osigurati FINA standarde za plivanje, ronjenje, vaterpolo i sinkronizirano plivanje. Osim toga, razmotrir će se i mogućnost zagrijavanja vode kao i njegovo naktirvanje ili priprema za postavljanje balona.

Bazen će dobiti i dubinu od dva plus dva metra na cijeloj svojoj površini za razliku od dosadašnjih 1,5 do 3 metra. Kad je u pitanju okrugli bazen, smanjit će se njegova dubina s sadašnjih 2,4 metra na cca 1,2 do 1,5 metara, a sami bazen opremiti će se atraktivnim vodenim sadržajima, što uključuje i sadržaje unutar same bazenske školjke. Prijedlog je “suho-mokri” ugostiteljski objekt koji bi imao šank i terasu uz bazen te u bazenu.

Druga faza predviđa rekonstrukciju ostalih bazena pa bi tako veliki rekreacijski bazen trebao postati prava adrenalinska oaza s još tobogana, slapova, hidromasažom, divljom rijekom i umjetnih valova ukoliko to tehnički bude moguće osigurati, javlja SiB.hr. Unutar rekreacijskog bazena planira se i izgradnja novog dječjeg bazena za djecu do 10 godina starosti, a bazen treba biti što je moguće više prekriven nadstrešnicama odnosno zaštitom djece od sunca.

Uz obnovljene bazene i nove atrakcije te izgradnje fast foodova i kafića uz samu Dravu, osječko kupalište bi zaista uskoro moglo postati atraktivnije i pravi vodeni park.

