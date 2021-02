ACO STANKOVIĆ O AFERI ‘TRI MAJMUNA’: ‘Mene su dvaput izbacili iz kafića zbog onog što jesam’

Aleksandar Stanković komentirao je aferu Tri majmuna rekavši da je i sam bio dvaput izbačen iz kafića. ‘Zajednica u kojoj živimo ne bi trebala biti takvo mjesto’, poručio je

Voditelj Aleksandar Stanković u svojoj objavi na Facebooku je komentirao slučaj riječkog ugostitelja koji je zabranio ulazak HDZ-ovcima u svoj lokal. Stanković je napisao da je i sam bio dvaput izbačen iz kafića zbog onoga što je.

“Zabranjivati ljudima ulaze u kafiće je diskriminacija. Tu nema nikakvog ali. Dva puta mi se u životu dogodilo da me izbace iz kafića i to zbog onoga što jesam Aleksandar Stanković novinar. Jednom je to tražio vlasnik kafića, jednom su to tražili gosti. Oba puta sam izašao i osjećao se usrano zato što to i jest sranje. Zajednica u kojoj živimo ne bi trebala biti takvo mjesto”, napisao je Stanković.