ACCUWEATHER OBJAVIO VELIKU PROGNOZU: Nećemo se tako lako riješiti zime; A evo kako će izgledati proljeće

Nakon ravnodnevice 20. ožujka, za točno šest tjedana, službeno započinje početak proljeća. No, mnogi se pitaju kako će proljeće izgledati, s obzirom na kasnu sezonu snijega koja pogađa dijelove Europe. Prognostičari AccuWeathera napravili su prognozu za proljeće 2021. i to za čitavu Europu.

AccuWeatherov tim meteorologa upozorava da početak proljetne sezone 2021. godine može imati neke sličnosti s proljećem 2018. godine, sezonom koja je Zvijer dovela s Istoka u dijelove sjeverne Europe.

Meteorolozi AccuWeather također detaljno opisuju kako prognoza može utjecati na gotovo svaki aspekt života, uključujući poljoprivredu i vodene resurse, tijekom sljedećih mjeseci.

Grmljavinske oluje na balkanskom području

Trag oluje koji je snažne oluje donio u zapadnu Europu, a zatim i u južni dio kontinenta tijekom zimskih mjeseci, predviđa se da će ostati aktivan i početkom proljeća. Očekuje se da će oluje slijediti put preko Francuske, a zatim u Italiju i regiju Balkana, posebno tijekom mjeseca ožujka. Meteorolozi AccuWeather primijetili su da će ovo biti neobičan obrazac za proljeće jer se oluje obično prate dalje prema sjeveru u to doba godine.

“Ova južna olujna staza oslabit će do kraja proljeća, ali do svibnja šteta će biti nanijeta na jugu”, rekao je viši meteorolog AccuWeathera Tyler Roys, dodajući kako će u regiji i dalje biti velikih oborina.

Kako se oluje približavaju Sredozemnom moru, mogu povući više vlage, što dovodi do jakih kiša i grmljavinskih oluja širom Italije i duž zapadne obale Balkanskog poluotoka. To može povećati rizik od poplava do početka proljeća, posebno u područjima koja su bila preplavljena kišom tijekom kraja 2020. godine.

Proljeće na Pirinejskom poluotoku

Olujni obrazac tijekom početka proljeća nastavit će se i na Pirinejskom poluotoku nakon što je već bila burna zima. Iako olujne runde mogu odgoditi toplinu zgrade tipičnu za proljetnu sezonu, mokro vrijeme moglo bi se pokazati korisnim za regiju.

Obilne snježne padavine ove zime, posebno u planinama koje obično ne dobivaju toliko snijega u tako kratkom vremenskom razdoblju kao što je bilo ove sezone, mogle bi biti maskirani blagoslov za Španjolsku, rekli su prognostičari AccuWeather.

“Otapanje snijega i kiša koje se očekuju početkom proljeća mogu zemlju dovesti u dobar položaj u pogledu vodnih resursa kako se približavamo kraju proljeća i početkom ljeta”, dodaje meteorolog.

Srednja i Sjeverozapadna Europa

Nakon jedne od najsnježnijih zimskih sezona u najmanje posljednjih pet godina u sjeverozapadnom i središnjem dijelu Europe, uključujući prvu “odgovarajuću snježnu oluju” za Nizozemsku u više od deset godina, mnogi se Europljani možda raduju proljeću i povratku u toplo i sunčano vrijeme. “Proljeće će kasniti, ali neće biti uskraćeno”, rekao je Roys.

Zimska hladnoća zadržava se u ožujku na područjima od Irske i Ujedinjenog Kraljevstva do južne Skandinavije, Njemačke i zapadne Poljske. Uz hladnoću u kasnoj sezoni, neriješeni obrazac i dalje će slati oluje kroz zapadnu Europu. Ova kombinacija može omogućiti da snijeg pada u brdima Škotske i čak na jug do Engleske te do viših visina Francuske i Njemačke do ožujka.

Hladni, pa čak i mokri i snježni uvjeti kroz veći dio proljeća mogu odgoditi sadnju usjeva širom Francuske i Njemačke. A ozima pšenica, koja obično izlazi iz stanja mirovanja na većem dijelu kontinenta oko travnja, može to sporo činiti usred dugotrajne hladnoće. Međutim, to se može pokazati korisnim u predviđenim vremenskim obrascima.

“Ako mirovanje završi kasnije, to bi moglo zaštititi biljke od bilo kakvih snažnih hladnih udaraca, čak i u područjima gdje nedostaje snježnog pokrivača kako bi se zaštitile zimske žitarice”, rekao je dugogodišnji meteorolog AccuWeathera Jason Nicholls.

U drugom dijelu travnja i svibnja temperature će se početi penjati preko Irske i Britanskih otoka dok se olujni trag nastavlja dizati prema sjeveru.

Proljeće na sjeveru Europe

Kako se hladni zrak zadržava u ranom proljeću širom Irske, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Njemačke, prohladno vrijeme zahvatit će i veći dio Norveške, Švedske i Finske do početka proljeća.

Do druge polovice proljeća, trag oluje kroz Europu će se pomaknuti prema sjeveru, što će omogućiti da u Skandinaviju stignu runde oborina. Blagi zrak također će pratiti olujne uroke širom sjevernih dijelova Europe. To će donijeti manje pojava snijega na nižim kotama, prognozira AccuWeather.