ABORTIVNA PILULA STIŽE U LJEKARNE: ‘Radi se o vrlo sigurnom lijeku, žene više neće morati ići na kiretažu’

U Hrvatskoj će uskoro biti dostupna kombinacija lijekova za neivazivni prekid neželjene ili patološke trudnoće

Budući da je Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) nedavno odobrila abortivnu pilulu Mifegyne 200 (mifepriston) koja će se uskoro pojaviti na tržištu, te da je prošle godine u kolovozu HALMED odobrio tablete Mispregnol 400 (misoprostolum), u Hrvatskoj će uskoro biti dostupna kombinacija lijekova za neivazivni prekid neželjene ili patološke trudnoće, piše Slobodna Dalmacija.

Naime, Mifegyne blokira progesteron, koji je nužan za održavanje trudnoće, a Mispregnol izaziva kontrakcije maternice, a pobačaj traje između 24 i 48 sati. Pritom dolazi do bolova sličnim onima tijekom menstruacije. Nakon pobačaja, uobičajeno je blaže krvarenje koje može trajati do dva tjedna.

“Nadale smo se da će naša nastojanja rezultirali omogućavanjem medikamentoznog pobačaja u Hrvatskoj i konačno se to i dogodilo. To je sjajna stvar, prije svega zbog toga što se radi o vrlo sigurnom lijeku, koji omogućava sigurniji i manje stresan pobačaj za žene. Više neće morati ići na kiretažu, čime se snižava i rizik od infekcija. To je dobitak za žene, ali i za zdravstveni sustav”, rekla je za Slobodnu Dalmaciju Daniela Drandić, voditeljica Reproduktivnog programa u udruzi Roda.

Medicinski pobačaj dostupan od 2015. godine

Iako je medicinski pobačaj u Hrvatskoj dostupan od 2015. godine u KBC-u Rijeka, abortivnih pilula nije bilo u veledrogerijama, pa ih je bolnica morala nabavljati interventnim uvozom. Nakon HALMED-ova odobrelja za pilulu Mifegyne, to više neće biti potrebno.

Osim u Rijeci, medicinski abortus je dostupanu pulskoj bolnici i u još nekoliko privatnih ginekoloških poliklinika. Velika većina bolnica medicinski abortus nije uopće uvela, vjerojatno zbog uobičajenog kašnjenja, a moguće i zbog priziva savjesti, tvrdi ginekolog za Slobodnu Dalmaciju. Prema mišljenju Drandić očito je kašnjenje uzrokovano time što se povezuju s prekidom trudnoće na zahtjev, iako znatno olakšavaju i nužni pobačaj ženama s patološkom trudnoćom.

Strah od opstrukcija

Dok lijek trebao biti uskoro dostupan svima, u udruzi Roda boje se opstrukcija putem priziva savjesti.

“Moguće je, primjerice, da liječnici iskazuju priziv savjesti kroz odugovlačenje. Pa, dok žena dođe na red kod ginekologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a zatim do onog bolničkog, prođe zakonski rok od 10 tjedana za pobačaj. Takve se stvari događaju u Italiji.

Moguće je i da će bolnički ginekolozi opstruirati medikamentozni pobačaj jer će im on srezati mogućnost uzimanja mita. Poznato je, naime, da neki od njih uzimaju novac kako bi ženama obavili abortus na zahtjev, a zatim zahvat prema HZZO-u prikazuju kao pobačaj iz medicinskih razloga. U svakom slučaju, mi ćemo se, kao i do sada, boriti protiv bilo kakvih opstrukcija”, zaključuje Drandić za Slobodnu Dalmaciju.