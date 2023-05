Telekomi u Hrvatskoj kreću s uvođenjem indeksne klauzule, što znači nova poskupljenja za korisnike, javlja RTL Danas. Jedan tele-operater najavio je povećanje cijena od osam i pol posto i time šokirao i potpredsjednika Vlade.

"Mislim da nemaju apsolutno razloga za neko povećanje jer im je sve i do sad jako skupo", kaže Goran iz Zagreba.

"I meni se desilo da su najavili poskupljenje, ali to je koliko ja znam unutar pet do deset posto. S obzirom na inflaciju i sve ostalo, mislim, utjecat će, ali to opet nije iznos koji bi bilo izrazito visok, ali naravno - nitko ne voli poskupljenja", poručuje Marin iz Zagreba.

"Ljuti me svako poskupljenje pa tako još i poskupljenje mobitela u ovoj situaciji, mislim da nije ni nužno ni potrebno", govori Zvjezdana iz Rijeka.

Prvi koji je najavio poskupljenja je A1, a njihove cijene bit će osam i pol posto veće.

Ministar iznenađen

Ministar Butković iznenađen je najavom poskupljenja. "Bio je dogovor da se nikakvo poskupljenje neće dogoditi. Ne znam zaista što se tu događa. Moram pozvati tog jednog teleoperatera na razgovor jer nije bilo o tome riječi pa ću vam više reći onda kad ih vidim. Mislim da u ovom trenutku to još uvijek nije dobra odluka", rekao je ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković.

Iz hrvatskih nezavisnih sindikata poručuju da nema dvojbi oko toga zašto dolazi do ovog poskupljenja.

"Tu je riječ ponajprije o pohlepi velikih telekomunikacijskih tvrtki. Oni su izuzetno dobro funkcionirali i tijekom COVID-a i kasnije. Nabrali su se solidno, a to nisu htjeli ni podijeliti sa svojim radnicima", kaže predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata, Krešimir Sever.

Iz Hrvatskog Telekoma kazali su da odluka o mogućem povećanju cijena još nije donesena, dok iz Telemacha RTL još nije dobio odgovor.