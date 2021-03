A TEK MU JE 25 GODINA: Zagorca snimili 14 puta u divljačkoj vožnji – prijeti mu 120 dana zatvora i kazna od 100.000 kn!

Presudom Općinskog suda u Zlataru, 25-godišnji vozač kažnjen je kaznom zatvora u trajanju od 120 dana uvjetno na rok od 12 mjeseci i novčanom kaznom od 100.000,00 kuna te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od dvije godine

U Bedekovčini je 25-godišnji vozač osobnog automobila istom kamerom snimljen u prebrzoj vožnji čak 14 puta. PU krapinsko-zagorska je izvijestila da su otkrili kako su vozača nadzorne kamere snimile u razdoblju od 3. do 18 travnja 2020. godine. No, to nije sve…

Također je provjerama utvrđeno kako je vozilo kojim je upravljao neregistrirano i neosigurano, a utvrđeno je i kako je vozilom upravljao prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom, odnosno bez položenog vozačkog ispita.

Presudom Općinskog suda u Zlataru, Stalne služba u Zaboku, 25-godišnji vozač kažnjen je kaznom zatvora u trajanju od 120 dana uvjetno na rok od 12 mjeseci i novčanom kaznom od 100.000,00 kuna te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od dvije godine, javlja PU krapinsko-zagorska.

