A SUTRA ĆE BITI JOŠ GORE: Ponovo padali toplinski rekordi, a zbog vlage ‘real feel’ se penjao do nehumanih 44 stupnja

Crveni meteolaram je proglašen za cijelu Hrvatsku osim Slavonije, Like i Gorskog Kotara

Danas je u Kninu službeno izmjereno 40°C, a kako piše Dalmacija danas, ista vrijednost je izmjerena u Vidu kraj Metkovića i Hrvaca na tamošnjim privatnim automatskim meteorološkim postajama. Najtopliji dan dosadašnjeg dijela godine dogodio se i u okolici Splita. Solin i Žrnovnica su poslijepodne mjerili čak 39°C.

Osjet od nehumanih 44 stupnjeva Celzijevih

No puno gore od visokih temperatura osjet vrućine koja je bila nesnosna zbog visoke relativne vlažnosti koja se kretala od 35 do čak 40 posto. Tako je se u Splitu, s temperaturom od 35 stupnjeva Celzijevih u 14 sati zbog vlage od 40 posto djelovalo kao da je 42 stupnja, a u Kaštel Štafiliću, u kojem je u 15 sati bilo 36,4 stupnja, a vlažnost zraka je bila 36 posto osjet ugode bio je 44 stupnja Celzijevih. No može i gore – Mostar u susjednoj BiH mjerio je 40 stupnjeva Celzijev i vlagu od 37 posto zbog čega se osjećalo kao da je temperatura nehumanih 51 stupanj.

Osvježenje se nije moglo potražiti niti u planinama na Velikoj Duvjakuši na Dinari na 1632 metra nadmorske visine danas je izmjereno 26,2°C, a na najvišem biokovskom vrhu Svetom Juri bilo je čak 27,4°C.

Danas je bilo vruće, no sutra nas čeka pakao

Zbog nesnosnih vrućina i DHMZ u nedjelju je izdao crveno upozorenje za čitavo priobalje te središnju Hrvatsku, no pravi pakao nas tek čeka u ponedjeljak. Za sutra je proglašen crveni meteoalarm za cijelu Hrvatsku, osim Slavonije, Like i Gorskog Kotara za koje je proglašen tek stupanj niži, narančasti meteoalarm. Očekuje nas najniža jutarnja temperatura od 18 do 22, u gorju niža, a na Jadranu od 23 do 27 °C. Najviša dnevna između 34 i 39 °C.