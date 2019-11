ŠTO KAŽU UČENICI DOK TRAJU PREGOVORI VLADE I SINDIKATA? Nadoknada sati im nije problem, muči ih nešto drugo’

Kako se djeca snalaze u jeku štrajka?

Štrajk prosvjetnih radnika još uvijek traje, a dok premijer Andrej Plenković kao i ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak rado uzimaju djecu “u usta” i često govore da treba misliti na njih u kontekstu štrajka, rijetko tko zapravo pita učenike što oni misle. Kako se djeca snalaze u jeku štrajka? Jer se njihovi roditelji ne snalaze baš najbolje i često nemaju gdje ostaviti djecu dok su na poslu.

RTL je provjerio što kažu učenici i što oni rade za vrijeme pregovora Vlade i sindikata obrazovanja. Hrvoje je maturant gimnazije i svoje profesore u štrajku podržava. No, ono što brine ovog učenika 4. razreda jest hoće li stići proći na vrijeme gradivo za državnu maturu pa zato ove dane bez škole nastoji dobro iskoristiti.

Brine ih nadoknada ispita

Štrajk svih profesora ne odvija se u zagrebačkoj XV. gimnaziji, nastava se organizira po prilagođenom rasporedu pa svaki razred u prosjeku dnevno ima tri do četiri sata. Učenica i maturantica XV. gimnazije, Dorotea Igrec, kazala je da ih brine nadoknada ispita. Inače, ona je i predsjednica Vijeća učenika u svojoj školi pa iako su izgubili manje sati nego kolege iz drugih škola, sve ih zanima kako će se riješiti cijela situacija.

“S obzirom na to da ne štrajka profesorica iz matematike imali smo prošli tjedan devet sati matematike, nismo izgubili nimalo. Štoviše, imali smo više. To nam je bitno zbog mature kasnije. Nikome trenutačno nije problem broj sati jer to ne osjećamo još, to ćemo tek kasnije kroz godinu. Ali ispite ćemo morati nadoknađivati kad se sve završi. To je ono što nas muči”, kazala je maturantica Dorotea za RTL.

Skraćivanje praznika i pomicanje termina ispita državne mature

Vrlo je izgledno da će se pomaknuti i termin ispita državne mature jer je nakon 26 dana cirkularnog štrajka po županijama uz šest dana generalnog štrajka, ukupno izgubljeno 11 nastavnih dana. Željka Frković, ravnateljica zagrebačke X. gimnazije “Ivan Supek” kaže da još uvijek ne znaju kako će se izgubljeni sati nadoknađivati, no da će uspjeti uz neku subotu tijekom sljedećeg polugodišta. Naglašava da će im biti potrebna potpora Ministarstva znanosti i obrazovanja. Osim učenika, na štrajk se gotovo mjesec dana prilagođavaju njihovi roditelji.

“Roditeljima koji nemaju nikoga od djeda i baka je sigurno teško, ali srećom ja sam tu pa mogu pričuvati dijete”, komentirala je Đurđica iz Zagreba.

Vrlo izgledan epilog ovog štrajka jest produljenje školske godine uz moguće skraćivanje praznika.

