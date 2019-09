‘PA ZA ŠTO SMO MI RADILI 38 GODINA? ISPADA DA SMO BUDALE’: Umirovljenici ogorčeni zbog uvođenja nacionalne mirovine

S tih par stotina kuna razlike, mnogi umirovljenici su se pitali čemu su onda uopće ustajali u 5 ujutro i radili 30 godina, kada će na kraju radnoga staža imati samo nekoliko stotina kuna razlike u mirovini od nekoga tko možda nikada nije radio

Posljednjih dana se sve više najavljuje uvođenje nacionalne mirovine, kao financijska pomoć za starije od 65 godina, koji ili nisu radili, ili nisu skupili minimalnih 15 godina radnoga staža. Kako piše portal mirovina.hr, umirovljenici su prilično ogorčeni novim pravilom, zanima ih svaki detalj, ali su ipak otvoreni za mogućnost uvođenja nacionalne mirovine – pod uvjetom da se za isti iznos povećaju njihove.

“Problem je, čini se, nastao jer će iznosi za mirovine iz rada i iznos nacionalne mirovine u određenim situacijama biti jako blizu jedan drugome. Primjerice, umirovljenici koji imaju između 15 i 20 godina radnog staža imaju mirovine između 1020 i 1360 kuna mirovine. Iako se još uvijek ne zna koliko će iznositi nacionalna mirovina, ona ne bi smjela biti ispod 800 kuna jer toliko danas iznosi socijalna pomoć”, navodi portal mirovina.hr.

S tih par stotina kuna razlike, mnogi umirovljenici su se pitali čemu su onda uopće ustajali u 5 ujutro i radili 30 godina, kada će na kraju radnoga staža imati samo nekoliko stotina kuna razlike u mirovini od nekoga tko možda nikada nije radio.

‘Sada ispada da mi koji smo radili ispadamo budale’

“S druge strane, treba imati empatije i za ljude bez radnog staža. U više slučajeva ćete kod takvih ljudi primijetiti da se ne radi o osobama koje su ljenčarile čitav život i sada zadovoljno trljaju ruke jer im stiže nacionalna mirovina”, navodi portal, te donosi nekoliko reakcija umirovljenika na uvođenje nacionalne mirovine.

“A je*ote za što smo mi radili 38 godina? Za mirovinu od 1700 kuna. Bolje da smo sa djecom spavali, a ne vucarali ih na čuvanje. Svi su mogli raditi da su htjeli, osim bolesnih. Sada ispada da mi koji smo radili ispadamo budale. Nemam ništa protiv, ali nama obračunajte mirovine pošteno pa bi bile veće, a ne crkavicu za koju smo radili tolike godine”, stoji u jednom komentaru.

Druga umirovljenica se slaže s prvim komentarom.

‘Najlošije ćemo proći mi budale koji smo se debelih 30 i nešto godina dizali u pola 5 ujutro’

“Mislim da ćemo najlošije proći mi budale koji smo se debelih 30 i nešto godina dizali u pola 5 ujutro i nikada nisamo znali kada ćemo doći doma… budili klince za vrtić… bile presretne s baka servisom… žicale godišnji da par dana odemo na more s familijom… prohodali gripu da ne dobijemo otkaz… Živjela nam Lijepa naša… i naša mjesečna socijala…”, navodi ona. Na nju se nadovezala još jedna umirovljenica.

“Znači, radila sam 37 godina za plaću koja nije bila minimalac, za mirovinu od 2100 kuna… Ok, ako ovi bez dana staža mogu dobiti gotovo 1000, onda dajte i svim umirovljenicima kojima se uračunavao cijeli radni staž još po 1000… pa ćemo se koliko toliko izjednačiti… A povlaštene mirovine i braniteljske mirovine van iz našeg fonda, pa će biti sredstava”, navodi ogorčena umirovljenica.

‘Isti iznos dajte i umirovljenicima koji su radili’

Evo još nekih komenatara:

“Što sam ja budala radila 31 godinu i dobila mirovinu 1457,12 kuna”

“Onaj sa 15 godina dobije 1300 kn, a netko sa 36 dobije 1600… tko je tu lud, a tko pametan. Na normi, bilo plus 40 ili minus 20 putovala, radila i odeš u mirovinu za crkavicu”

“Ti koji nisu radili mogu samo dobiti socijalnu pomoć ako su u lošem imovinskom stanju, a one napirlitane koji nisu nikad radile jer su ih muževi uzdržavali i stekli dobru imovinu, a ni porez državi nisu plaćali… njima nula bodova”.

Dio umirovljenika ne vidi ništa sporno u nacionalnoj mirovini, ali imaju jedan uvjet. Isti iznos koji će dobiti netko bez doprinosa i dana radnog staža dajte i umirovljenicima iz rada i neće biti problema, poručuju.

“Neka bude nacionalna mirovina, ali bi trebale porasti ove ‘zarađene’ mirovine barem za toliko koliku bi mirovinu dobili ovi bez radnog staža”, poručuje jedan umirovljenik.

Ima i drugačijih pogleda: ‘Barem 90 posto tih ljudi sada prima socijalnu pomoć’

No, ima i onih koji tvrde da barem 90 posto ljudi koji će jednog dana imati nacionalnu mirovinu sada primaju socijalnu pomoć, koja za samca iznosi 800 kuna.

“Dakle, mirovina za one koji nisu radili ili nisu odradili 15 godina, što je uvjet za to pravo, bi bila mrvicu viša. Je, to je za nerad, ali imate li vi ljudi ikad na pameti da među nama ima i onih bolesnih i nemoćnih koji ne mogu raditi, kao i onih koji su podobivali otkaze, pa možda 10, 15 i više godina radili na crno, bez staža? Ovim pravom samo bi se reklo da onaj tko nije radio – a već sad ionako prima socijalnu pomoć, za koju treba ispuniti hrpe papira i ostvariti ne mali broj uvjeta – nakon što ostvari 65 ima pravo na određeni iznos bez toga da svaki mjesec za njega donosi nekakve papire i ishoduje potvrde… Pitala bih vas da vam baka, recimo, nikad nije radila, je li to dobra mjera… Koliko vas je bilo u Njemačkoj, Švedskoj… po pet godina, jer za to imate pravo na nekakvu zaštitnu i minimalnu mirovinu, ne za staž i ono što ste uplatili, nego – pravo na minimalnu mirovinu (obično nakon 65)!!!”, stoji u jednom ogorčenom komentaru na Facebooku koji se nastavlja u istom tonu: “Uostalom, znate li da više od 60 posto mirovina u radničkom sustavu NISU ZARAĐENE?! I ljudi primaju više nego što im pripada. Zato što postoji institut minimalne mirovine s obzirom na godine staža. Pa, ako si recimo 35 godina radio za minimalac, imaš pravo na oko 20 posto višu mirovinu od one koja bi ti pripadala, zato što tako kaže zakon… Tako će 60 posto današnjih zaposlenika, čije su plaće oko 87 posto i manje od državnog prosjeka imati višu mirovinu nego što im po uplaćenim doprinosima pripada. To vam nije problem?! I to netko plaća.”