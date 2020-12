‘A JE TO’ U ZAGREBU; Neobično rješenje odvodnje s krova šokiralo ljude i predstavnika stanara: ‘Zgrožen sam time kako to izgleda, ali…’

Brojni su Zagrepčani na društvenim mrežama zajedljivo komentirali izvedbu odvodnje vode s krova na zgradi u Petrovoj 32, no predstavnik suvlasnika tvrdi kako je to privremeno rješenje te da drugog izbora nema

Društvenim su se mrežama počele širiti fotografije neobičnog građevinskog zahvata na jednoj stambenoj zgradi u širem centru Zagreba. Stanari Petrove 32 su odlučili pitanje odvodnje kišnice s krova riješiti na nesvakidašnji način. Naime, žljebovi su postavljeni uz fasadu zgrade, kao što se to inače i radi, no najednom su prebačeni preko malenog dvorišta i kamene ograde ravno na ulicu. Naravno, sve skupa izgleda poprilično nespretno, pa stoga ne čude zajedljivi komentari Zagrepčana.

“Oborinska voda ne se smije odvoditi u kanalizaciju i onda vrli građevinari ovako rješavaju probleme”, “Umjetnička instalacija…”, “To su radili Pat i Mat, poznam im stil”, samo su neki od komentara.

‘Drugog načina nije bilo’

No, među komentatorima je bio i predstavnik stanara te zgrade koji je anonimno za Telegram objasnio kako su bili prinuđeni napraviti ovakvo privremeno rješenje nakon sanacije krova stradalog u potresu. Kada je riješio jedan problem, kaže, pojavilo se nekoliko novih.

“Nakon što smo razložili sve moguće opcije, jednostavno drugog načina nije bilo. Betonski je predvrt koji nema nikakve odvode i već sada imamo problema s poplavom podrumskih stanova jer voda ulazi unutra. Ja sam s izvođačima i nadzorom razgovarao što napraviti i rekli su da hitno treba napraviti projekt odvodnje, ali tu imamo, pak, problem s Vodovodom i odvodnjom u Zagrebu koji često puta ne dozvoljavaju da se kuća spaja na dvije strane na odvod. Tu nam predstoji borba s njima, ali to moramo riješiti”, rekao je predstavnik suvlasnika Petrove 32.

‘Izbor je bio i da potopimo pola kuće’

Istaknuo je kako se radi o privremenom rješenju, kojim je i on sam zgrožen. Potom je pojasnio da su vertikale na koje su odvodi prije bili spojeni stare i kod svake jače kiše bi propuštale vodu u stanove. “Ja sam i sam ostao zgrožen i užasnut time kako to izgleda, ali sam svjestan da u ovom trenutku nema drugog rješenja. Ljudi su na fejsu reagirali na prvu, ali ne znaju pozadinu priče i da je izbor bio ili da potopimo pola kuće ili da privremeno izgleda ovako kako izgleda. Morali bismo razvaliti cijelu kuću da se to sanira, a struka ne dozvoljava da se oborinske vode spajaju na kanalizaciju u zgradi”, govori.

Otkrio je i nekoliko drugih rješenja koja su imali u planu, ali, dodaje, nijedno nije bilo izvedivo, a nitko mu nije niti ponudio drugo rješenje. “Htjeli su prvo to riješiti tako da se provuče kroz ogradu, ali nije bilo izvedivo. Ograda je preuska i izvođač je rekao da to ne može napraviti, a da se mora izvući van jer će nas potopiti. Dolje imamo stambeni prostor u podrumu i čovjek nam je već prijetio da će nas tužiti ako vodu spustimo u taj predvrt. Ne dozvoljavaju vam rješenje koje predložite, ali ne nude ni drugo”, zaključio je predstavnik stanara i dodao kako će redovito posipavati sol na pločnik kako se voda iz žljebova ne bi na njemu smrznula.