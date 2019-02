A DA SE KONAČNO MAKNE? Kujundžićeva borba protiv dugih listi čekanja dovela do još dužih lista čekanja

Situacija je posebno interesantna kad se gledaju podaci prvog onkološkog pregleda. Naime, broj narudžbi ostao je isti, no vrijeme čekanja se povećalo s mjesec dana na dva mjeseca

Na pregled magnetnom rezonancom u prosjeku se čeka od šest mjeseci do godinu dana, a redovi u bolnicama su najnormalnija slika na koju su se građani gotovo navikli, iako ne bi trebalo biti tako. Ministar zdravstva Milan Kujundžić otkako je šef resora najavljuje smanjenje lista čekanja kao jedan od najvažnijih projekata svog mandata. Pohvalio se odličnim rezultatima, no čini se da ih samo on vidi.

KUJUNDŽIĆ: ‘Problem čekanja za preglede u bolnicama uskoro će biti riješen, postigli smo odlične rezultate’

KREĆE BORBA S LISTAMA ČEKANJA U BOLNICAMA: Uvode se prioritetne liste, evo što to znači

Situacija je još gora

N1 je objavio najnovije podatke o listama čekanja i to za razdoblje kad je Ministarstvo preuzeo upravo Kujundžić.

Broj narudžbi povećao se za ooko 170 tisuća, a produljilo se i prosječno vrijeme čekanja na preglede – sad je to umjesto 140, 163 dana.

Zaključno s prvim mjesecom nove godine najviše je pacijenata naručeno na kontrolne kardiološke preglede, njih gotovo 37.000, što je dvostruko više nego 2016. godine, a slično je i sa ultrazvukom srca. Broj narudžbi triput je povećan – 2016. godine na red se moglo doći za pet mjeseci, sada je to osam mjeseci. Ipak, valja naglasiti kako nije jednaka situacija u svim bolnicama.

Još dulje čekanje na magnetsku rezonancu i prvi onkološki pregled

Na magnetsku se rezonancu prije čekalo devet mjeseci, sada se čega godinu dana i više. Pozitivan pomak se vidi jedino kod CT-a, piše N1.

Situacija je posebno interesantna kad se gledaju podaci prvog onkološkog pregleda. Naime, broj narudžbi ostao je isti, no vrijeme čekanja se povećalo s mjesec dana na dva mjeseca.