A DA IPAK MALO RAZMISLE? Ako premjeste Dan državnosti, spajanje neradnih dana i ‘produljeni vikend’ odlaze u povijest…

Sljedeće godine Tijelovo će biti 11. lipnja, a Dan antifašističke borbe 22. lipnja; ako se Dan državnosti premjesti na 30. svibnja bit će nemoguće složiti ‘produljeni vikend’

“Taj dan su nam, kao i puno toga, jednostavno uzeli. Vratit ćemo 30. svibnja kao Dan državnosti, vratit ćemo državu narodu i ništa nas na tom putu ne može zaustaviti”, poručio je predjsednički kandidat Miroslav Škoro.

No, nije to samo njegova ideja. Državni vrh također želi vratiti Dan državnosti na 30. svibnja, kao što se obilježavalo u prvom desetljeću hrvatske samostalnosti. Taj se datum odnosi na konstituiranje prvog demokratski izabranog Hrvatskog sabora 1990. godine.

Autentičan datum

“Meni 30. svibanj jest onaj autentičan datum kad su se dogodile promjene u Hrvatskoj i kad se počela stvarati državnost. Mislim da taj datum nije trebalo mijenjati ni prvi put. Promjena datuma zbunjuje i međunarodnu zajednicu, ali osobno sam za to da se vrati na 30. svibnja”, rekla je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, a s njom se složio i Gordan Jandroković: Meni je 30. svibanj isto najdraži datum koji se veže za te slavne dani i volio bih da on bude Dan hrvatske državnosti. Premijer Andrej Plenković rekao je kako je “taj dan izazivao ono ushićenje, emociju…”

Mnoge ankete pokazuju kako bi promjena datuma obilježavanja Dana državnosti pala na plodno tlo jer su građani skloni ideji da se blagdan slavi na datum koji je obilježavan od 1991. do 2001. godine, kaže 24 sata. No, time bi se izgubilo lipanjsko spajanje blagdana i radnih dana, čemu su pribjegavali mnogi građani. Taj se običaj toliko uobičajen da se izraz “produljeni vikend” već udomaćio u žargonu.

Pretumbacije u kalendaru

Tako je ove godine Tijelovo bilo u četvrtak, 20. lipnja. Dan antifašističke borbe bio je u subotu 22. lipnja, a Dan državnosti u utorak 25. lipnja. S tri blagdana u pet dana otvorila se prilika mnogima da “spoje” barem šest neradnih dana, od četvrtka do utorka.

No već dogodine, ako 30. svibnja postane Dan državnosti, možemo zaboraviti na produljeni vikend. U 2019., 30. svibnja pada u subotu. Tijelovo je u četvrtak 11. lipnja, što se može spojiti s nadolazećim vikendom, no Dan antifašističke borbe, 22. lipnja, bit će u ponedjeljak. S obzirom na to da u četvrtak 25. lipnja vrlo vjerojatno neće biti Dana državnosti, spajanje neradnih dana će biti puno teže izvedivo.