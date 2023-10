Andrej Plenković već sedam godina sjedi u premijerskoj fotelji što ga čini - najdugovječnijim predsjednikom Vlade. Jedna od naših najpoznatijih numerologinja Anđelka Subašić otkrila je RTL-u Danas da premijera čeka još uspješnih godina.

"Sljedećih pet do šest godina karijera Plenkovića ima trend uspona. To ne znači da će sve ići glatko - od rujna do prosinca 2024. godine počinje novi ciklus, a 2025. je godina krize, kako poslovne tako i osobne. Godina velikog testa je 2027., ali u drugoj polovici te godine dobiva veliku međunarodnu ulogu, a time i odgovornost. Vrhunac njegove karijere je u 2028.", kazala je numerologinja.

'I Dalić mijenja ekipu u nogometu, pa što'

Put prema vrhu otvorio mu je bivši premijer Tomislav Karamarko zbog afere "Konzultantica", a on je tada govorio da "stranka ne može biti talac jednog čovjeka". Postao je glavna zvijezda HDZ-a, kao i relativni pobjednik izbora kada je prvu vladu sastavio s Mostom. No, piše Danas.hr, premijer i okolnosti su se mijenjale - Plenković je mršavio pa se debljao, malo je bio bez naočala, a kasnije opet s njima. Stizale su i nove krize, a zbog afera otpadali su i ministri - jedne je branio, drugi je maknuo, a treći su otišli sami.

U dva mandata otišlo mu je čak 28 ministara, a od 12 ministara iz prve postave - do danas je ostalo njih tek troje. Plenković ima samo jedno za poručiti: "I Dalić mijenja ekipu u nogometu, pa što".

Ipak, u svojih sedam godina, premijer je svjedočio izgradnji i otvaranju Pelješkog mosta, ulasku u eurozonu i Schengen. Zatekla ga je i korona kriza, napad na Markov trg, inflacija, posljedice ruske agresije na Ukrajinu, a s predsjednikom Zoranom Milanovićem redovito se časti još od vremena "tvrde kohabitacije".

POGLEDAJTE VIDEO: Igrao je košarku, kohabitirao s predsjednikom, zamijenio 28 ministra. Ovo je 7 godina Andreja Plenkovića u Vladi