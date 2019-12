ŠTO SE TO DOGAĐA NA ZADARSKOM SUDU? Ne mogu odlučiti treba li osuditi Tomislava Horvatinčića

Zadarski sud zatražio je pomoć Kaznenog odjela Vrhovnog suda RH u vezi raspetljavanja ovog slučaja

Županijski sud u Zadru i njihovo tročlano žalbeno vijeće još uvijek odlučuje treba li potvrditi presudu šibenskog suda koji je zagrebačkog poduzetnika Tomislava Horvatinčića (72) osudio za pomorsku nesreću iz 2011. kada je poginuo bračni par Salpietro iz Italije ili trebaju ponovno slučaj vratiti na odlučivanje. Zadarski.hr neslužbeno saznaje da je zadarski sud zatražio pomoć Kaznenog odjela Vrhovnog suda RH u vezi raspetljavanja ovog slučaja. Naime, pravna situacija se zakomplicirala u jeku suđenja jer je došlo do izmjena zakona o Kaznenom postupku kojima je nadležnost za ovakvo kazneno djelo prešla s općinskog na županijski sud.

“Odluku još nismo donijeli i to je sve što vam mogu reći. Presuda još nije pravomoćna”, kazao je glasnogovornik zadarskog Županijskog suda Hrvoje Visković. Inače, Visković je i predsjednik vijeća u sustavu sudaca Dijane Grancarić i Marijane Bitange koje će donijeti konačnu odluku u vezi slučaja Horvatinčić.

Presuda suca Ivana Jurišića postaje pravomoćna ako je zadarski sud potvrdi

Sudac Ivan Jurišić je u ožujku donio presudu kojom je Horvatinčića osudio na četiri godine i devet mjeseci zatvora, no vijeće zadarskog Županijskog suda tu presudu može preinačiti, potvrditi ili ukinuti. Ako je potvrde, tada presuda postaje pravomoćna. Neslužbene informacije portala Zadarski.hr kažu da Vrhovni sud misli da se presuda suca Jurišića treba potvrditi, ali će konačnu odluku prepustiti Kaznenom odjelu Županijskog suda u Zadru.

Iz pravosudnih krugova kažu da se izmjena zakona dvojako tumači te da većina mišljenja nema veze s validnošću same presude i da je treba potvrditi i kako je odluka prepuštena zadarskom sudu. Već dvaput do sada je to vijeće suda u Zadru poništilo odluke šibenske sutkinje Maje Šupe koja je na Horvatinčićevom prvom suđenju 2015. izrekla osuđujuću presudu, a 2017. oslobađajuću presudu.

Obrana smatra da bi se spis trebao predati višem sudu

Obrana Tomislava Horvatinčića pak smatra da je šibenski Općinski sud trebao prekinuti postupak i da se spis treba predati višem sudu pa zato i očekuju novo suđenje na Županijskom sudu u Zadru.

“Zbog promjena Kaznenog zakona nadležnost za djelo za koje ga se tereti sad je pod županijskim sudom, a ne općinskim, na kojem je Horvatinčić osuđen. Dakle, Općinski sud u Šibeniku trebao je prekinuti postupak, proglasiti se nenadležnim i spis predati višem sudu”, kazali su novinarima Branko Baica i Veljko Miljević, odvjetnici zagrebačkog poduzetnika.

Ivan Jurišić, sudac Općinskog suda u Šibeniku, osudio je Horvatinčića uz navode da se njegova “sinkopa” ne može opovrgnuti niti utvrditi. Sudac je kao dokaz protiv Horvatinčića uzeo skicu pomorske nesreće koju je Horvatinčić izradio. Upravo za tu skicu Horvatinčićevi odvjetnici tvrde da je nezakonito unesena u spis. Oni smatraju da skica nesreće, koja je bila neka vrsta Horvatinčićeva priznanja, nije zakonit dokaz i da vijeće, koje ju je izdvojilo, nije navelo zašto je mišljenja da je to nezakonit dokaz. Tužiteljstvo za Horvatinčića traži strožu zatvorsku kaznu.

Slučaj Horvatinčić

Podsjetimo, Tomislav Horvatinčić je optužen da je 16. kolovoza 2011. kod otoka Lukovnjaka svojom motornom jahtom skrivio pomorsku nesreću u kojoj su na jedrilici smrtno stradali talijanski supružnici Francesco i Marinela Patella Salpietro. Za vrijeme nesreće se Horvatinčić družio s bankaricom Anicom Đilber Đerđom. Horvatinčić je brzinom od 26,4 čvora udario u talijansku jedrilicu i tako usmrtio talijanske supružnike.

Ocjenom zadarskog suda dosad je nesporno vještačenjem ustanovljeno da je zagrebački poduzetnik skrenuvši udesno poduzeo zakašnjelu i pogrešnu radnju izbjegavanja udara u talijansku jedrilicu na svega 8,7 sekundi prije udara. Sudac Jurišić je na trećem suđenju u sudski spis kao zakonit dokaz uvrstio Horvatinčićevu skicu i pozvao na klupu za svjedoke Borisa Seljanovskog, šibenskog lučkog inspektora. S njim je Horvatinčić i izradio skicu nakon nesreće. Ono što je napravio sudac Ivan Jurišić nije napravila prethodna sutkinja Maja Šupe.

