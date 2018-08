7 KLJUČNIH STVARI O SLUČAJU MODRIĆ: Je li kapetan lažno svjedočio, štiti li Mamića i što sada slijedi?

Tužiteljstvo za Luku Modrića ne traži zatvor, već uvjetnu kaznu zbog laganja na sudu

Hrvatski nogometni reprezentetivac Luka Modrić odlučio je do kraja ostati na strani Zdravka Mamića, odbjeglog bivšeg šefa Dinama, koji je nepravomoćno osuđen za nezakonito izvlačenje novca iz transfera Dinamovih igrača. Proizlazi to iz njegove obrane u postupku zbog lažnog svjedočenja u osječkom procesu protiv Mamića, kojeg je, prije toga, u istrazi, prema tvrdnjama istražitelja, optužio za antidatiranje ugovora o podjeli transfernog obeštećenja.

Modrićev iskaz u kojem naširoko pokušava objasniti kako je tijekom istrage u stvari bio zbunjen i kako ga tužitelji nisu dobro razumijeli, te kako je anekse ugovora o podjeli obeštećenja naknadno potpisao samo zato da porezna davanja ne završe u inozemstvu već u Hrvatskoj objavio je Jutarnji list.

Modrićeva obrana je gotovo identična kao i Mamićeva

Net.hr analizira cijeli slučaj podsjećajući kako je u samom finišu procesa gospodin Mamić greškom u sudski spis predao dokument iz kojeg je vidljivo kako je pripremano svjedočenje Dejana Lovrena, koji je, da ne zaboravimo, također promijenio iskaz iz istrage, te je i protiv njega, kao i protiv Luke Modrića, pokrenut postupak zbog lažnog svjedočenja. Kada se detaljnije iščitava Modrićeva obrana u postupku zbog davanja lažnog iskaza, upada u oči kako je gotovo identična onome što je, na samo kraju suđenja, ispričao i bivši prvi čovjek Dinama.

Međutim, kao što je poznato, sudsko vijeće nije povjerovalo ni promijenjenim iskazima Modrića i Lovrena, kao ni Mamićevj obrani te je bivšem izvršnom dopredsjedniku kluba iz Maksimirske izrečena nepravomoćna kazna od šest i pol godina zatvora. Među ključnim dokazima za osuđujuću presudu bili su i iskazi vještaka koji su potvrdili kako je Lovrenov aneks ugovora sastavljen tek u rujnu 2009. godine, a ne 2007. kako su to tvrdili igrač i Mamić.

Vrlo jednostavno, Dinamo 2007. godine nije ni imao takve memorandume. Modrićevu teoriju srušila je pak grafološka vještakinja koja je izjavila da su na aneksima iz 2008. njegovi potpisi kakve je i koristio u to vrijeme, dok se do tada drugačije potpisivao. Pitanje je stoga, kako je moguće da da je aneks ugovora o profesionalnom igranju u kojem je dogovorena podjela transfernog obeštećenja 50:50 između njega i Dinama, potpisao još 2004. I dok je Mamić za sada nepravomoćno osuđen, Modrić će tek morati na sudu objašnjavati promjenu svog iskaza. U ovom trenutku tvrdi da za Mamića nikada ne bi lagao. Ovo je 7 ključnih stvari o slučaju Modrić

1. Za što se točno tereti Luku Modrića?

Modrić je optužen početkom ožujka ove godine. Prema optužnici kapetan hrvatske reprezentacije je 13. lipnja 2017. na Županijskom sudu u Osijeku, tijekom rasprave u kaznenom predmetu protiv braće Mamić i ostalih dao lažni iskaz. Dakle, prema istražiteljima, neistinito je svjedočio da je anekse ugovora o profesionalnom igranju nogometa, kojima se regulira podjela transfernog obeštećenja u omjeru 50:50 između njega i Dinama, potpisivao svaki puta kada bi produžavao ugovor, te da je te anekse ponovno potpisao nakon odlaska u novi klub zbog navodne izmjene bankovnog računa na koji mu novac treba biti uplaćen. U stvari je, tvrdi tužiteljstvo, te anekse potpisao u vrijeme kada je već igrao za novi klub, Tottenham Hotspur, nakon realizacije ugovora između tih klubova, pri čemu je cjelokupan iznos pripao matičnom klubu.

2. Što je Modrić rekao prvi put u USKOK-u?

U USKOK-u je Modrić u ljeto 2015. potvrdio ključnu stvar – da je aneks ugovora o profesionalnom igranju, prema kojemu mu pripada 50 posto od transfera, potpisan tek nakon njegova prelaska u Tottenham, a ne s ranijim datumom navedenim u samom aneksu. “Negdje krajem travnja 2008. dogovoren je moj transfer iz NK Dinama u Tottenham. Iznos transfera bio je 21 milijun eura, s time da je cjelokupan iznos transfera temeljem ugovora između NK Dinama i Tottenhama pripao Dinamu, a isplate od strane Tottenhama su vršene u više rata.

Prije odlaska u Tottenham potpisao sam zapisnik o raskidu ugovora s NK Dinamom, u kojem je navedeno kako ja nemam više nikakvih materijalnih i financijskih potraživanja prema Dinamu. Budući sam u to vrijeme bio presretan što odlazim u novi klub i u najbolju nogometnu ligu na svijetu, a uzimajući u obzir da sam imao bezgranično povjerenje u Zdravka Mamića, navedeni sam zapisnik temeljem njegova naloga potpisao a da nisam čitao što je u njemu navedeno”, svjedočio je u istrazi Modrić. Prisjetio se i kako je više puta s Mamićem razgovarao o tome koliko će on, s obzirom na sve što je dao za Dinamo, dobiti od transfera.

3. Što je Modrić rekao na suđenju u Osijeku?

Kada mu je pak na sudu, tijekom procesa Zdravku Mamiću i ostalima optuženima za izvlačenje ukupno 116 milijuna kuna iz Dinama, predočen aneks ugovora iz srpnja 2004. godine Modrić je rekao da ga je potpisao kad je odlazio iz Dinama 2008. Na pitanje zašto je na njemu datum iz 2004., Modrić je objasnio kako je razlog tome što je po ranijem ugovoru novac iz transfera trebao ići u inozemstvo, ali je on tražio da ide u Hrvatsku.

Na aneksu iz svibnja 2005. nogometaš je također prepoznao svoj potpis, i rekao pred sudskim vijećem kako misli da je njime bila predviđena isplata transfernog obeštećenja koje mu je pripalo. “Mislim da je njime bila predviđena isplata transfernog obeštećenja koja je pripala meni, kao što je bilo potpisano i onim drugim aneksom ugovora, a koji je zamijenjen ugovorom iz 2008.”, rekao je u konfuznom svjedočenju Modrić.

MAMIĆ IZ HERCEGOVINE PROZVAO LUKU MODRIĆA: ‘Razočarao me, on je to morao napraviti u Madridu ili bilo gdje’

4. Nepravomoćna presuda protiv Zdravka Mamića

Prema nepravomoćnoj presudi Zdravku Mamiću, Modriću je u periodu od rujna 2009. do srpnja 2012. godine po nalogu Zdravka Mamića, koji je tada bio izvršni predsjednik Dinama, iz klupske blagajne na osnovu antidatiranih ugovora isplaćeno nešto više od 80 milijuna kuna. Nakon obračuna poreza igraču je na račun u Hypo Alpe Adrai banci sjelo gotovo 67 milijuna kuna.

Prema Mamićevim uputama Modrić je navodno podigao 52 milijuna kuna i predao ga Mamiću koji je pravo na taj novac polagao na temelju “Aneksa ugovora o profesionalnom igranju”. Prema tom aneksu Modrić je Mamiću morao plaćati 50 posto budućeg transfera, a prvi je bio u londonski Tottenham Hotspur u travnju 2008. godine.

5. Što Modrić sada kaže?

Luka Modrić tvrdi da nije lažno svjedočio nego da je vjerojatno došlo do nesporazuma između njega i istražitelja u USKOK-u. Objašnjavao je kako su ga ispitivali o stvarima u koje se ne razumije najbolje te kako je imao potpuno povjerenje u Dinamo i Zdravka Mamića. Tako je sporne anekse ugovora potpisivao, ali ih nikad nije detaljno proučavao. “Najbitnije mi je bilo da imam potpisan aneks ugovora o transfernom obeštećenju, a osim što je tamo pisalo 50:50, ostale stvari nisu me zanimale niti sam obraćao pažnju na njih” rekao je Modrić priznajući kako mu je ispitivanje u USKOK-u bilo vrlo neugodno.

Naglasio je kako nikada nije rekao da je aneks ugovora o podjeli transfernog obeštećenja potpisao nakon odlaska u Tottenham, već je samo u njemu uoči tog transfera promijenjen broj računa jer je želio da novac ide u Hrvatsku i da se plati porez. Tvrdi da su ga u USKOK-u krivo razumijeli i da nije baš detaljno čitao zapisnik o ispitivanju.

PROCURIO MODRIĆEV ISKAZ: ‘Je li mi Mamić pomogao? Da, je. Bi li zbog toga lažno svjedočio? Ne i nisam’

6. Modrić prijavio odvjetnika koji je s njim bio u USKOK-u

Međutim, s Modrićem je na tom neugodnom ispitivanju u USKOK-u bio i odvjetnik Davor Radić koji je također ispitan kao svjedok u postupku protiv kapetana hrvatske nogometne reprezentacije. On je potvrdio da nikakvog nerazumijevanja njie bilo, te da je Modriću detaljno objasnio što je upisano u zapisniku o njegovom ispitivanju u USKOK-u. No, upitno je hoće li odvjetnikov iskaz ostati u sudskom spisu kao zakonit dokaz. Naime, Modrićeva obrana prijavila ga je Hrvatskoj odvjetničkoj komori zbog odvjetničke tajne, odnosno kršenja Zakona o odvjetništvu. Odvjetnik je prijavljen jer je otkrio što se događalo tijekom Modrićevog ispitivanja u USKOK-u.

Cijeli proces je, prema njegovim riječima, bio korektan, a Modrić je nakon davanja iskaza dva puta detaljno pročitao zapisnik i potpisao se na svaku njegovu stranicu. To sve je, međutim, odvjetnik Radić doznao upravo kroz kontakt s Modrićem, a odnos klijenta i odvjetnika predstavlja odvjetničku tajnu. Njegov iskaz u izravnoj je suprotnosti s onim što tvrdi Modrić.

UDOVOLJENO ZAHTJEVU KAPETANA VATRENIH: Luki Modriću zbog lažnog svjedočenja ipak će se suditi u Zagrebu

7. Što slijedi u procesu protiv Modrića?

Zanimljivo je kako Modrić tvrdi i da je inzistirao na plaćanju poreza gotovo u isto vrijeme kada se u Španjolskoj nagodio s tužiteljstvom i platio milijun eura u državni proračun ne bi li izbjegao težu kaznu upravo zbog utaje poreza. Naime, Modrić je nakon prelaska iz Tottenhama u Real Madrid 2012. u Luxemburgu osnovao tvrtku Ivano S.a.r.l. na koju je prenio komercijalna prava na korištenje svog imena u marketinške svrhe i tako izbjegao plaćanje poreza po stopi od 30 posto tijekom 2013. i 2014. godine, a španjolski poreznici optužili su ga da je sa suprugom Vanjom prevario poreznu upravu za najmanje 870.728 eura.

Postupak zbog lažnog svjedočenja trebao bi uskoro započeti na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu. Naime, Modrić je tražio da se proces premjesti iz Osijeka u Zagreb jer je to ekonomičnije, budući da i on i ostali sudionici postupka imaju prebivalište u Zagrebu. Uz to doveo je u pitanje moguću pristranost sudaca Županijskog suda u Osijeku koji je nadređen tamošnjem općinskom sudu pred kojim je optužnica protiv njega prvotno podignuta.

Očekuje se da Općinski kazneni sud u Zagrebu zakaže sjednicu optužnog vijeća, te razmotri osnovanost optužnice kojom tužiteljstvo za Modrića traži osam mjeseci uvjetne kazne uz rok kušnje od dvije godine. Tek ako optužnica bude potvrđena biti će zakazan početak suđenja na kojem će sam Modrić još jednom dobiti priliku objasniti je li i zašto mijenjao svoje svjedočenje protiv Zdravka Mamića.