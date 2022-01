Do kraja siječnja svoje imovinske kartice Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa prvi put će podnijeti najmanje 1500 državnih dužnosnika koji dosad to nisu morali činiti niti su bili pod povećalom toga tijela, piše u četvrtak Jutarnji list.

Uz to, do kraja siječnja svoje imovinske kartice mora podnijeti i oko 2400 dosadašnjih državnih dužnosnika koji ih dosad nisu imali obavezu podnositi svake godine već su to činili na početku i na isteku mandata, a tijekom mandata samo iznimno, ako su im se imovinske prilike značajnije primijenile.

Povjerenstvu bi trebalo dobiti 4000 imovinskih kartica

Povjerenstvu bi, dakle, ovaj mjesec trebalo stići ukupno 4000 imovinskih kartica koje se popunjavaju elektroničkim putem, preko linka kojeg svaki dužnosnik dobije na svoje ime.

Naime, 25. prosinca 2021., točno na Božić, na snagu je stupio novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa (ZSSI) kojim se značajno proširio popis državnih dužnosnika čiju će imovinske prilike Povjerenstvo nadzirati.

Oko 1200 državnih i lokalnih tijela, državnih tvrtki, komunalnih društava, ustanova, agencija, zaklada, lučkih uprava i drugih tijela čiji čelnici po novom Zakonu moraju podnositi imovinske kartice umjesto božićne čestitke dobilo je obavijest Povjerenstva. U tim ih se obavijestima informira da su njihovi čelnici postali obveznici Zakona o sprječavanju sukoba interesa te traži da Povjerenstvu dostave svoja imena i kontakte kako bi im to tijelo otvorilo "korisnički račun", link preko kojeg će popuniti svoju imovinsku karticu.

Još nemaju niti imena znatnog dijela dužnosnika

Iako je do isteka zakonskog roka za popunu imovinskih kratica preostalo tek osam radnih dana, u Povjerenstvu nam kažu da još nemaju ni imena znatnog dijela novih dužnosnika jer im ih tijela od kojih su ih zatražili još nisu dostavila.

Vlada, Sabor i predsjednik države imaju obavezu u roku od 30 dana od stupanja na snagu novog zakona dostaviti Povjerenstvu popis onih dužnosnika koje oni imenuju, ali premda taj rok istječe 25 siječnja, Povjerenstvo ni te popise nije dobilo, piše novinarka Jutarnjeg lista Slavica Lukić.