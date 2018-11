Vukovarci i cijela zemlja prisjećaju se danas 18. stuednog 1991., pada grad heroja u kojem su tijekom najkrvavije bitke Domovinskog rata poginula su 1624 hrvatska branitelja i civila

Vukovarci i cijela Hrvatska danas se prisjećaju žrtve tog herojskog grada u kojem je pod tromjesečnom opsadom živote izgubilo 1626 hrvatskih branitelja i civila. Program u Vukovaru za 27. obljetnicu pada održavat će se pod sloganom “Vukovar – mjesto posebnog pijeteta”, a u sklopu njega deseci tisuća ljudi koračaju u Koloni sjećanja.

NOVO 10.30 Kolona je krenula prema Memorijalnom groblju.

10:10 Počeo prigodni program u dvorištu vukovarske bolnice. U Koloni sjećanja okupilo se više tisuća ljudi.

10:08 – Zamjenik zapovjednika 204. vukovarske brigade i obrane grada tijekom bitke 1991. godine Branko Borković poznatiji kao Mladi Jastreb, u nedjelju je u Vukovaru poručio svima koji žele zaustaviti vukovarsku kolonu sjećanja da “nek’ im je sa srećom”.

“Prvi put smo obilježavali ovaj datum 93. godine kada sam okupio ratne zapovjednike u Vinkovcima, nastavili 94. okupljanjem branitelja Vukovara u Đakovu, 96. sa deset izabranika kod generala (Jacquesa) Kleina gdje smo tražili da prestanu pirovati nacistički režim ovdje u okupiranom prostoru i prvi put smo došli na groblje. Evo hvala bogu i danas nakon 27 godina, i tako će i biti, svi koji žele zaustaviti kolonu, sretno im bilo,” rekao je Borković novinarima uoči početka komemoracija u povodu Dana sjećanja na žrtvu Vukovaara.

Jacques Klein je bio prijelazni upravitelj UNTAES (UN-ove prijelazne vlasti u istočnoj Slavoniji), zadužen za mirnu reintegraciju tog okupiranog hrvatskog područja.

10:06 “Prisjećamo se žrtava, poginulih i ubijenih, nestalih branitelja i civila. Radilo se o velikoj tragediji, međutim ta bitka je dovela do konačne pobjede Hrvatske u Domovinskom ratu. Ovo je poruka, ne samo hrvatskom narodu, nego cijelom svijetu, da je rat najgori način rješavanja problema. Uvijek rješenja treba tražiti, mirnim putem, naravno vodeći računa o dignitetu svakog naroda. Hrvatski narod je u Vukovaru pokazao junaštvo, hrabrost, spremnost na žrtvu, spremnost da se bori za svoju slobodu, domovinu i bez obzira na svu tragediju, ovo je u konačnici bila velika pobjeda”, poručio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, prenosi N1.

10:00 – Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u nedjelju je u Vukovaru poručio kako je radna skupina za istraživanje ratnih zločina povećala broj kaznenih prijava za 35 posto u odnosu na prošlu godinu, od kojih su tri prijave za Ovčaru za četiri ratna zločina te kako je to način na koji će raditi i dalje.

“Izrazio bih pijetet i duboko poštovanje svim braniteljima i civilima, čije se žrtve stradavanja, ali i iznimne hrabrosti prisjećamo u njihovom i našem gradu Vukovaru”, poručio je Božinović.

Božinović je rekao kako MUP intenzivno radi, pogotovo od ove godine, na istraživanju ratnih zločina za što je i osnovana posebna radna skupina u veljači.

“Posebna radna skupina je ove godine podigla broj kaznenih prijava za 35 posto u odnosu na prošlu, tri kaznene prijave na Ovčari za četiri ratna zločina, to je put kojim idemo dalje, i siguran sam da će biti još rezultata”, poručio je Božinović.

9:55 “Posebno mi je drago da Vukovar nakon tragedije ima snažnu potporu svih institucija vlasti. 490 obitelji je stambeno zbrinuto, komunalna infrastruktura je napravljena. Svi su angažirani. Ono što nam predstoji su ulazak poduzetnika i otvaranje radnih mjesta”, pohvalio se premijer Andrej Plenković.

“Mi smo što se tiče aktivnosti ove Vlade napravili velike iskorake, počelo se raditi na puno sustavniji način. Što se tiče na procesuiranje ratnih zločina”, rekao je. “Ja sam rekao uoči Dana sjećanja da je dobro da Pupovac dođe u Vukovar. Poslao je poruku pijeteta. Treba otvoriti i stranice pomirbe, suživota. Jedno od ključnih rečenica Franje Tuđmana je mirna reintegracija”, rekao je Plenković

“Proces suživota je težak proces”, dodao je. “Nema oprosta, nema amnestija kod ratnih zločina. Ratni zločin nezastarjeva”, rekao je premijer.

9:50 “Iznimno visoki osjećaji kao i svake godine bez obzira na protok vremena osjećaji su ovdje u Vukovaru usmjereni na sjećanje žrtve, na naše hrabre junake obrane i civilne žrtve”, rekao je ministar branitelja Tomo Medved. “Još uvijek intenzivno radimo na tome, ali je još uvijek veliki broj nestalih. Nastavit ćemo ne samo u ove dane da pronađemo svaku nestalu osobu. Mi činimo sve kako bi bili odgovoran partner. Inzistiramo na odgovornoj i profesionalnoj suradnji i tako ćemo i nastaviti”, rekao je ministar Medved o nestalima i odnosu sa Srbijom po tom pitanju.

9:42 “Vukovar je prije svega značio sve. Duboko poštovanje Vukovaru, ogromnoj žrtvi, svim heroja i Škabrnje i Vukovaru. U mislima smo s obiteljima naših poginulih i nestalih hrvatskih branitelja koji su se žrtvovali za mir. Vukovar je simbol junaštva, otpora, pobjede. Za mene kao ministra branitelja, za cijelu hrvatsku vojsku Vukovar je gravitacijsko središte hrvatske države i upravo zbog troga vratili smo Hrvatsku vojsku u Vukovar i ona je danas tu da se to više nikada ne dogodi”, rekao je u Vukovaru ministar obrane Damir Krstičević, prenosi N1

9:35 “Danas se s posebnm pijetetom sjećamo svih žrtava koje su pale u Vukovaru, Škabrnji i u cijelom Domovinskom ratu za slobodu i neovisnost Hrvatske. Znamo da je Vukovar pretrpio teško stradanje, ne ponovilo se. Želim da u Vukovaru svi žive život dostojan čovjeka. Da imaju posao, plaće, da nakon 27 godina okončamo potragu za nestalima kako bi njihove obitelji konačno mogle pronaći mir. To je najmanje što država može napraviti za njih”, rekao je predsjednik SDP-a Davor Bernardić.

9:30 “Kao i svake godine okupili smo se ovdje odati počast žrtvi Vukovara, žrtvama svelikosrpske agresije na Hrvatsku 1991. i s pijetetom proći cijelom trasom od bolnice do Memorijalnog groblja”, kazao je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. “Nešto se je pomaknulo. Neću to ocjenjivati. Pustimo vremenu da to pokaže”, rekao je gradonačelnik Ivan Penava o nestalima. “Danas su nam heroji i oni među nama i onih koje više nema u mislima”, rekao je Penava, prenosi Večernji list.

9:20 Učenici osnovnih škola grada Vukovara zapalili su u nedjelju ujutro lampione duž vukovarskih gradskih ulica kojima će se kretati Kolona sjećanja, kojom će iza 10 sati od vukovarske bolnice do 5,5 kilometara udaljenog Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata proći na tisuće domoljuba odajući počast poginulima u obrani Vukovara 1991. godine, javlja HINA.

9:10 “Danas je dan kad Hrvatska oplakuje najveću žrtvu koja je ugrađena u njezine temelje”, rekla je u TNT-u Iva Boban Valečić. N1 javlja kako su ulice grada već pune ljudi.

Sudionici obilježavanja okupit će se ispred vukovarske bolnice gdje će se održati prigodni komemorativni skup da bi nakon toga u 10 sati i 30 minuta Kolonom sjećanja krenuli prema Memorijalnom groblju

Program na Memorijalnom groblju

Na Memorijalnom groblju će sudionici Kolone položiti ruže na grobnice, a kod Spomen-obilježja žrtvama iz Domovinskog rata molitvu za žrtve iz Domovinskog rata predvodit će mons. Egidije Ivan Živković, željezanski biskup iz Gradišća. Slijedi odavanje počasti žrtvama Vukovara polaganjem vijenaca i svijeća.

Zajednički vijenac u ime Republike Hrvatske položit će predsjednici Republike, Vlade i Hrvatskoga sabora, a vijence će položiti i izaslanstva branitelja i Grada. Svetu misu za sve pokojne i nestale u Domovinskom ratu predvodit će biskup mons. Egidije Ivan Živković.

Na Spomen-obilježje masovne grobnice na Ovčari vijence će položiti i svijeće upaliti predsjednica Republike, predsjednik Hrvatskog sabora te predsjednik Vlade. U 18 sati i 11 minuta će u spomen na žrtvu Vukovara zazvoniti zvona svih crkava u Hrvatskoj.

U večernjim satima niz Dunav će biti pušteno nekoliko stotina upaljenih lampiona, “Svjetlosna rijeka sjećanja” u spomen na ubijene u nestale branitelje Vukovara. Program predsjednika Vlade Andreja Plenkovića predviđa i susret s predstavnicima županija Republike Hrvatske.

Žrtva Vukovara

Podsjetimo, Vukovar je pod opsadom prije pada 18. studenog 1991. bio 87 dana. Iz njega je nakon pada protjerana većina nesrpskog stanovništva, a nad ranjenicima, civilima i osobljem vukovarske bolnice na Ovčari počinjen je ratni zločin.

Prema podacima vukovarske bolnice, ranjeno je 1219 branitelja i civila. U srpskim koncentracijskim logorima završilo je oko 7000 zarobljenika. Još danas se traga za više od 300 nestalih Vukovaraca.

Okupacija grada potrajala je sve do 15. siječnja 1998. i mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja.