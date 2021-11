Nakon što je jedini ginekolog na Braču zatvorio svoju ordinaciju zbog odlaska u mirovinu, a 4000 pacijentica je bilo prisiljeno po zdravstvenu skrb otići u Split, jer nije osigurana zamjena, slična se situacija dogodila i u Lovranu. Ondje je liječnica obiteljske medicine, Dragana Marković otišla u mirovinu, a 2000 njenih pacijenata ostalo je bez primarne zdravstvene zaštite, jer nitko nije došao na njeno mjesto.

"Rečeno mi je da odem kod doktora u blizini, ali on je, kažu mi, na već veliki broj svojih pacijenata već primio njih još 200 novih i dalje ne može više. Razumijem ga, jednostavno čovjek to ne može sve stići. I sad moram tražiti liječnika obiteljske medicine izvan mjesta boravišta, čekati da mi on potpiše potvrdu koju onda moram nositi na socijalno da je oni potvrde ili ići u Matulje do kojih, sa svojih 72 godine, moram promijeniti tri autobusa. Ma užas, pa pola Lovrana je prijavljeno kod ove liječnice i puno je starijih ljudi, kojima trebaju recepti za lijekove, uputnice za testove za koronu… Stvarno nije u redu", ispričala je umirovljenica iz Lovrana za 24sata.

Alternative u drugim mjestima

Iako je na vratima ambulante ostavljen popis liječnika kod kojih se pacijenti mogu prijaviti, samo jedna od sedam ponuđenih ordinacija nalazi se u Lovranu. Ostale su u Matuljima, Opatiji i Mošćeničkoj Dragi. Iz Doma zdravlja Primorsko-goranske županije tvrde da je umirovljena liječnica imala privatnu ordinaciju prema ugovoru s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje te da bi oni trebali raspisati natječaj za popunjavanje upražnjenog mjesta. U HZZO-u tvrde da u Lovranu postoje još dvije ordinacije obiteljske medicine, čiji liječnici još nisu dosegli maksimalnu kvotu pacijenata, što znači da bi mogli preuzeti dio pacijenata doktorice Marković.

"Nakon odlaska u mirovinu obiteljske liječnice iz Lovrana, dr. Marković, osigurane osobe koje su bile njezini pacijenti mogu izabrati svojeg obiteljskog doktora u ugovornim timovima obiteljske medicine s područja Opatije, Lovrana, Mošćeničke Drage i Matulja koji su u mogućnosti pružati zdravstvenu zaštitu. U Općini Lovran, na istoj lokaciji na kojem se nalazila ordinacija dr. Marković, ugovorena su još dva tima u djelatnosti opće/obiteljske medicine. Oba tima mogu primati pacijente, s obzirom na to da ni jedan nema u skrbi maksimalan broj osiguranika", poručuju iz HZZO-a.

Preuzimanje ordinacije

Načelnik Općine Lovran, Bojan Simonič, bio je zabrinut zbog situacije u tamošnjem Domu zdravlja, pa je odmah kontaktirao zdravstvena tijela u županiji. U ponedjeljak će održati sastanak s pročelnicom Upravnog odjela za zdravstvo, predstavnicima županijskog Doma Zdravlja, Komore medicine i HZZO-a.

"Mislim da, iako se ovdje radi o privatnoj liječničkoj praksi, budući da se obavljala u prostorijama Doma zdravlja, treba organizirati preuzimanje cijele ordinacije, jer bi se u protivnom stvorili nemogući uvjeti za rad, kako doktorima s popisa, tako i pacijentima kojima je zdravstvena zaštita potrebna. Namjera nam je da idući tjedan dogovorimo da se na istoj lokaciji oformi liječnički tim. Iz razgovora s Regionalnim uredom HZZO-a u Rijeci nisam stekao dojam da postoje administrativne zapreke za formiranje nove ordinacije. Općina Lovran je uvijek bila spremna pomoći u radu Domu zdravlja PGŽ te se i sad stavljamo na raspolaganje za pomoć oko rješavanja nastale situacije i vjerujemo da će joj se nadležni posvetiti na najozbiljniji mogući način", zaključio je Simonič.