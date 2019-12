1500 STUDENATA ZBOG NOVOG ZAKONA IZGUBILO SVA PRAVA! ‘Ne daju nam više da radimo preko student servisa! Pa kako da platim faks?’

‘U europskim zemljama, svi moji prijatelji koji tamo studiraju, rade normalno preko student-servisa. Pa i Hrvatska je članica EU i ne razumijem zašto mi tu ne smijemo raditi’

Strani studenti koji studiraju u Hrvatskoj našli su se u nepovoljnoj situaciji jer su sve donedavno mogli bez problema raditi studentskog servisa, ali sada su se stvari promijenile. Riječ je o studentima koji dolaze iz zemalja koje nisu članice EU pa im novi zakon ne dopušta rad u Hrvatskoj, što im inače puno znači te si radom plaćaju studiranje. Za Večernji list je studentica 3. godine PMF-a, Nuria Godvera Nsonde kroz suze kazala da je prisiljena vratiti se kući bez diplome ako Vlada ne promijeni zakon o radu stranih studenata. No, Nuria je samo jedna od tisuću i pol stranih studenata koji više nemaju mogućnost raditi preko student-servisa jer su izgubili sva prava kada je na snagu stupio novi zakon o radu preko studentskog servisa.

“Već 5 godina sam u Zagrebu i došla sam iz Konga. Većinom tijekom ljeta radim preko Student servisa. Došla sam u listopadu po plaću i produljiti ugovor i šokirali su me kada su rekli da više ne mogu raditi preko Student servisa. Da bih mogla položiti sve ispite, moram platiti faks. Preko ljeta radim u turizmu i roditelji mi još moraju pomoći da bih uspjela sve platiti i pokriti godinu fakulteta. Nisam jedina u obitelji i ne mogu tražiti od roditelja da meni sve pokriju. Godina studija stoji 8400 kuna. Da pokrijem faks, zdravstveno osiguranje od 6600 kn i život za jednu godinu, meni treba oko 40 tisuća kuna. Trebala sam ići studirati u Francusku, jer govorim francuski jezik, međutim, jednom sam kao turist došla tu na more i odmah sam se zaljubila u Hrvatsku i odlučila tu studirati”, kazala je Nuria Večernjem listu uz apeliranje na Vladu jer smatra da se nešto treba poduzeti.

‘Ovo su diskriminacija i rasizam!’

U istom sosu kao i Nuria nalazi se i Egipćanin Ibranim El Noby koji je trenutno na diplomskom studiju biologije na PMF-u. Ispričao je da je prije tri godine došao na studij PMF-a i da je dvije godine normalno radio preko student-servisa. No, agonija je počela prije dva tjedna.

“Prije dva tjedna kada sam htio produljiti ugovor rekli su mi da više ne mogu. Kada smo pitali zašto rekli su da ne znaju i da nije do njih. Voditelj nam je rekao da je to prema novom zakonu. Kako su nam objasnili, po novom zakonu raditi mogu samo studenti koji dolaze iz zemalja EU te oni koji dolaze preko razmjene studenata. Smatram da je to diskriminacija i rasizam. Kakve veze ima odakle je tko ako želi raditi? U europskim zemljama, svi moji prijatelji koji tamo studiraju, rade normalno preko student-servisa. Pa i Hrvatska je članica EU i ne razumijem zašto mi tu ne smijemo raditi. Odakle meni sad novac da platim faks? Godišnje ga plaćam oko 9 tisuća, plus stan, režije jer mi nemamo pravo ni na dom ni na studentsku menzu. Bez posla ništa ne možemo. Otišao sam i u Sabor i u Ministarstvo prosvjete, ali nitko nema nikakav odgovor. Treba mi još godina dana da završim studij. Ako ne nađem rješenje, moram prekinuti fakultet i vratiti se doma. Je li to normalno?”, pita se Ibranim za Večernji list.

U gabuli su i bosanski studenti

Ako ste mislili da su u nevolji s radom preko studentskog servisa samo studenti iz Afrike ili Azije, prevarili ste se jer isto su prošli i studenti iz regije. Konkretno, Ermin iz Sarajeva ne može raditi u Hrvatskoj, a na studij je došao kada je prvu godinu imao sve plaćeno.

“U međuvremenu morao sam tražiti posao da pokrijem troškove stana, fakulteta, hrane. Život u Hrvatskoj jako je skup za jednu osobu, pogotovo za jednog stranca koji si mora sve sam platiti jer za strance je puno skuplje nego za državljanina Hrvatske. Ovaj novi zakon koji je donesen uništava sve ove godine što sam se teško mučio i studirao jer tim novim zakonom ja više nemam nikakvih financijskih sredstava da si omogućim daljnje financiranje fakulteta i svega ostalog za život”, govori Ermin.

Ministarstvo je svjesno problema

Sanacijski upravitelj student-servisa zagrebačkog Studentskog centra, Mirko Bošnjak, odgovorio je Večernjem listu kako je “prema Zakonu o obavljanju studentskih poslova student osoba koja pohađa preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij na visokim učilištima u RH i građanin je RH i građanin EU s prebivalištem u RH koji studira na visokom učilištu izvan RH ili student na razmjeni za vrijeme studiranja u RH, a koji nema zasnovan radni odnos… Slijedom navedenog, strani državljani koji nisu državljani država članica EU, već neke zemlje nečlanice Europske unije, u smislu ovog Zakona ne ostvaruju pravo na obavljanje studentskih poslova putem studentskih ugovora, osim ako je riječ o studentima na razmjeni za vrijeme studiranja u RH”.

Sličan odgovor daje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja i dodaje kako su “svjesni problematike obavljanja studentskih poslova stranih studenata te će sagledati svaku predstavku po navedenom kako bi u budućnosti iznašli rješenje, međutim, trenutačno ne postoji pravna podloga na temelju koje Ministarstvo može dodijeliti pravo na sklapanje ugovora o obavljanju studentskih poslova studentima koji ne podliježu za to Zakonom propisane preduvjete”.