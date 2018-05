13 SLUČAJEVA KAD SE DASH CROATIA AIRLINESA POKVARIO: ‘Ti avioni jesu osjetljiviji, ali nema opasnosti za putnike, to je senzacionalizam’

Nakon prošlotjednog incidenta s avionom tipa Dash 8-Q400 koji je letio za Brač, provjerili smo u Croatia Airlinesu je li ovaj tip aviona nesigurniji od ostalih

U floti Croatia Airlinesa šest je zrakoplova Dash 8-Q400 kanadskog proizvođača Bombardier Aerospace. Jutarnji list je još 2013. godine pisao da je u pet godina šest aviona Dash imalo čak 16 kvarova na prednjem stajnom trapu. Ove su subote, pak, putnici Croatia Airlinesa koji su putovali Dashom za Brač obaviješteni kako imaju manji kvar. Taj je Dash potom sletio u Split. Putnicima su nakon nekog vremena rekli da se vrate u zrakoplov te da idu prema Braču, no avion je na kraju završio u Zagrebu.

Iz kompanije kažu kako su zrakoplovi tog tipa u flotu uključeni potpuno novi, odnosno izravno iz proizvodnih pogona kanadskog Bombardier Aersopace u razdoblju od 2008. do 2010. godine (dva 2008., dva 2009. i dva 2010. godine) te da prosječna starost flote Q400 iznosi devet godina. Unatoč tome što su mediji izvještavali o brojnim kvarovima Dash zrakoplova Croatia Airlinesa, iz te kompanije su na upit Net.hr-a odgovorili kako je njihov prioritet sigurnost letenja te da su svi zrakoplovi Croatia Airlinesa sigurni te da je njihova pouzdanost na razini svjetskog prosjeka.

Ističu i da zrakoplovi Q400 imaju uporabnu dozvolu hrvatskih zrakoplovnih vlasti, koja se izdaje na temelju potvrde da je zrakoplov siguran za let. “Ovom prigodom kompanija izražava žaljenje što se pojedini događaji u vezi s operativnim korištenjem flote Q400 u javnosti prikazuju senzacionalistički, što se osobito negativno odražava na putnike i istodobno izaziva pogrešan dojam o sigurnosti letenja nacionalnog prijevoznika”, rekao je glasnogovornik Croatia Airlinesa Davor Janušić za Net.hr.



DRAMA U ZRAKOPLOVU CROATIA AIRLINESA: ‘Toliki strah i paniku ne mogu niti opisati, u Bolu su mislili da se avion srušio’

‘Tehnička pouzdanost naših Q400 zrakoplova bolja je od svjetskog prosjeka’

Iz Croatia Airlinesa priznaju da je tehničkih kvarova bilo, no ističu da to nije ništa drugačije od svih drugih avioprijevoznika koji imaju takav tip zrakoplova. Dodaje i da nema nikakve opasnosti za putnike te da je iskoristivost zrakoplova Q400 u Croatia Airlinesu veća u odnosu na prosječan nalet flote Q400 na svjetskoj razini.

“Pritom je u posljednjih godinu dana (travanj 2017. – travanj 2018.) tehnička pouzdanost u otpremi zrakoplova Q400 u floti Croatia Airlinesu iznosila 99,38 posto, što je bolje od svjetskog prosjeka, koji je u tom razdoblju iznosio 98,91 posto (službeni podaci proizvođača zrakoplova Q400). To konkretno znači da Croatia Airlines više koristi zrakoplove Q400 u odnosu na druge avioprijevoznike, a da je pritom pouzdanost u letenju veća u odnosu na svjetski prosjek”, kažu.

Kvarovi su sastavni dio operativnog korištenja te se brzo uklanjaju i ne utječu na sigurnost letenja, kažu. Uz to, nekad se radi tek o indikaciji tehničkog kvara, odnosno smetanjama, a kompanija i u takvim situacijama preusmjerava zrakoplov u polazišnu ili neku drugu zračnu luku zbog sigurnosti. U konkretnom slučaju aviona koji je letio prema Braču let je nakon problema preusmjeren jer na Braču nema mogućnosti za potrebnu proceduru, pa bi zrakoplov morao ostati na otoku.

Ipak priznaju da su Dash zrakoplovi osjetljiviji

Na upit zašto je tako često da se upravo zrakoplovi tipa Q400 kvare, iz kompanije kažu kako su zrakoplovi Q400 osjetljiviji u odnosu na druge tipove tijekom izloženosti vrlo niskim temperaturama, a osobito tijekom mirovanja u zračnim lukama, gdje je osjet hladnoće dodatno pojačan u odnosu na realnu temperaturu zraka. “‘Osnovni sustav održavanja propisuje proizvođač zrakoplova, a na temelju tog dokumenta svaki operater izrađuje svoj program održavanja, koji odobravaju nadležne zrakoplovne vlasti. Dakle, izvještavanje o tehničkoj pouzdanosti zrakoplova Q400 zakonska je obveza Croatia Airlines i ona se striktno poštuje”.

Svi podaci za određenu flotu redovito se dostavljaju proizvođaču zrakoplova, kao i nadležnim zrakoplovnim vlastima. “Naglašavamo kako je program održavanja zrakoplova u Croatia Airlinesu restriktivniji u odnosu na preporuke proizvođača, odnosno postavljeni su još stroži kriteriji održavanja kako bi se osigurala najviša razina sigurnosti letenja”, kažu iz kompanije.

No, dojam je kako se Dash zrakoplovi zaista često kvare, pa smo u nastavku pobrojali 13 slučajeva različitih kvarova spomenutog modela zrakoplova od 2012. do danas.

1. Panika na letu za Bol

Ovu subotu je posada zrakoplova Croatia Airlinesa izvijestila svoje putnike koji su putovali na Brač da imaju manji kvar. Riječ je o letu OU 640 s kojim su poletjeli iz Zagreba u 11 sati i 40 minuta te su u manje od sat vremena trebali stići na Brač. Međutim, na Brač su stigli – tek idućeg dana. Naime, kako je jedan od putnika ispričao medijima, prvo su zbog problema sa zrakoplovom sletjeli u Split, da bi potom putnicima rekli da polijeću prema Braču, a na kraju su završili u Zagrebu.

2. Kvar na sustavu za kontrolu snage motora na letu Zagreb – Zurich

U ožujku ove godine, let zrakoplovom Croatia Airlinesa OU 460, iz Zagreba za Zurich je otkazan zbog kvara na sustavu za kontrolu snage motora. Radi se također o avionu tipa Dash. Trebao je poletjeti u 8:30 sati, no to se dogodilo tek oko podneva. Kompanija se putnicima ispričala zbog odgode i kašnjenja, a dali su im i vaučer za osvježenje dok čekaju.

3. Problemi s vratima i prtljažnim prostorom na letovima Sarajevo – Zagreb i Zagreb – Zurich

Samo mjesec dana ranije, u veljači ove godine dogodio se problem s vratima na zrakoplovu Bombardier Dash 8-Q400 pod nazivom ‘Slavonija’. Naime, taj je zrakoplov trebao poletjeti iz Sarajeva prema Zagrebu, no zbog problema s vratima to nije uspio pa je u Zagreb krenuo prazan kako bi ga tamo serviseri popravili. Nakon toga se vratio u Sarajevo po putnike, prevezao ih za Zagreb, no zbog takve je situacije taj isti zrakoplov kasnio na letu za Zurich. I na tom je letu bilo problema pa se zrakoplov “Slavonija” morao okrenuti nakon samo 10 minuta i vratiti se u Zagreb, gdje je opet bilo posla za servisere. Iz CA su objansili kako je došlo do problema zbog niskih temperatura.

4. Kruženje nad Bruxellesom, pa posebna pocedura slijetanja

U veljači ove godine je zbog problema sa izvlačenjem nosne noge zrakoplov Croatia Airlinesa Dash 8-400 morao sletjeti po posebnoj proceduri u zračnoj luci u Bruxellesu. Prethodno je avion 20-ak minuta kružio iznad tog grada. Zrakoplov je iz Zagreba poletio u četvrtak u 15.15 sati, a u Bruxellesu je trebao biti u 17.30. Međutim, zbog spomenutih problema na pistu zračne luke u Bruxellesu je sletio tek u 18.13 sati. Iz Croatia Airlinesa su nakon tog incidenta priopćili “da se u skladu s propisanim operativnim procedurama pristupilo alternativnom postupku izvlačenja, što je uspješno obavljeno te je zrakoplov s 58 putnika sigurno sletio u briselsku zračnu luku”.

5. Dash pred Splitom vraćen u Zagreb

U svibnju 2017. se zbog problema sa slijetanjem zrakoplov Dash 8 Q400 vratio u Zagreb, kad je već bio pred slijetanjem u Split. Putnici su drugim zrakoplovom krenuli natrag za Split nakon pola sata u Zagrebu, a tada su ispričali da su vidjeli kako se prvom zrakoplovu nadolijeva gorivo. Taj je zrakoplov nedugo nakon incidenta vraćen u upotrebu, a iz Croatia Airlinesa su priopćili da je došlo do indikacije tehničkog kvara na jednoj od električnih komponenti zrakoplova.

6. Kvar u sustavu za odleđivanje krila na letu Zagreb – Zürich

Još jedan problema na letu iz Zagreba za Zürich dogodio se u studenom 2016., kad se zrakoplov Croatia Airlinesa, također tipa Dash, zbog tehničkog kvara u sustavu za odleđivanje krila zrakoplova, morao okrenuti nakon polijetanja i vratiti na zagrebački aerodrom. Putnici su let za Zürich nastavili sat vremena kasnije nego što je predviđeno.

7. Let iz Dubrovnika za Osijek zbog kvara preusmjeren u Zagreb

U svibnju 2015. je tijekom leta iz Dubrovnika u Osijek došlo do tehničkog kvara sustava za hidrauliku zrakoplova Dash 8-Q400. Kapetan je odlučio preventivno pokrenuti emergency proceduru za slijetanje, a zrakoplov je pritom preusmjeren u Zagreb, priopćeno je tada iz Croatia Airlinesa. Rekli su i da je emergency procedura za slijetanje pokrenuta preventivno, zbog opreza te sigurnosti putnika i članova posade. Dodali su i da je slijetanje obavljeno u skladu s najvišim sigurnosnim standardima i bez poteškoća te da sigurnost putnika i posade niti u jednom trenutku nije bila ugrožena.

8. Čekanje u Kopenhagenu zbog tehničkog kvara

U siječnju 2014. je zrakoplov Croatia Airlinesa Dash 8-Q400 zbog tehničkog kvara nekoliko sati ostao u zračnoj luci u Kopenhagenu. Radilo se o kvaru na ventilu motora koji je dio pneumatskog sustava. Putnici su u Kopenhagen stigli idućeg dana, a na zrakoplovu su mehaničari zamijenili ventil te se on prazan vratio u Zagreb, gdje je na njemu obavljen tehnički pregled. Nakon toga je ovaj Dash ponovno uključen u promet.

9. Kvar elektronike na letu za Atenu

Incident se dogodio i u listopadu 2013., kada je na letu Zagreb-Dubrovnik-Atena došlo do kvara elektronike zrakoplova Dash 8-Q400. Zbog kvara se zrakoplov nedugo nakon polijetanja iz Zagreba vratio u Dubrovnik.

10. Kvar na nosnom kotaču na letu Zagreb – Zürich

Krajem rujna 2013. zrakoplov Dash 8-Q400 Croatia Airlinesa na redovitom letu iz Zagreba u Zürich imao je nezgodu pri slijetanju zbog kvara na nosnom kotaču. Zrakoplov je tada ostao u Zurichu radi tehničkog pregleda, a iz kompanije su priopćili kako nitko od putnika nije ozlijeđen, te da će o svemu provesti detaljnu istragu kako bi utvrdili uzrok tehničkog problema. Radi se o zrakoplovu Dash 8-Q400 koji je u floti Croatia Airlinesa od 2009. godine, uz redovita održavanja. Kada se ovaj incident dogodio 2013., iz te kompanije su priopćili da ranije nikad nije imao tehničkih problema te da je to bilo prvo izvanredno slijetanje zrakoplova Croatia Airlinesa u povijesti tvrtke.

11. Tehnički kvar motora na letu Beograd – Split

Još jedan kvar dogodio se na zrakoplovu tipa Dash 8 – Q400 na letu iz Beograda za Split, također u rujnu 2013. Tada se radilo o tehničkom kvaru sa startanjem motora zrakoplova, na kojem je kasnije obavljen tehnički pregled. Putnici su autobusom prevezeni za Zagreb, a od tamo kasnije zrakoplovom za Split. Iz Croatia Airlinesa su tada priopćili da nema razloga za strah, unatoč već tada brojnim problemima.

12. Preusmjeren zrakoplov za Rim

Još jedan u nizu incidenata 2013. na zrakoplovu Croatia Airlinesa tipa Dash dogodio se na letu iz Dubrovnika za Rim, kad je na zrakoplovu uočena greška na sustavu motora, zbog čega je zrakoplov preusmjeren u Split. Nakon pregleda je utvrđeno da nema opasnosti za sigurnost pa su putnici istim zrakoplovom nastaviti prema Rimu.

13. Slijetanje u Beču samo s jednim motorom

2012. je došlo do incidenta na zrakoplovu Croatia Airlinesa tipa Dash Q400, kada se na letu za Beč dogodio tehnički kvar na motoru pa je pilot morao sletjeti samo s jednim motorom. Naime, 15-ak minuta prije slijetanja, dogodio se kvar na lijevom motoru zrakoplova pa ga je pilot isključio i prizemljio zrakoplov samo s jednim motorom. Zrakoplov je odmah poslan na tehnički pregled, gdje su uklonili kvar na radu sustava motora pa je taj avion dan kasnije nastavio letove.