125.000 HRVATA BILO ZARAŽENO COVIDOM? ‘Ako rezultati budu kao u Sloveniji, znači da više od 95% Hrvata nema stečenu imunost’

‘Još uvijek, najvjerojatnije, više od 95 posto hrvatske populacije nema stečenu imunost na Sars-Cov-2 virus’, rekao je dr. Puljiz, predstojnik Klinike za infektivne bolesti ‘Dr. Fran Mihaljević’

U Klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević počela su prva serološka testiranja zaposlenika. Dvadesetak minuta potrebno je za sam test, ali rezultati stižu tek kad se svi testiraju, pišu Vijesti.hr. Tim testiranjima pokazat će tko se koronavirusom zarazio i oporavio te tko je razvio antitijela. Koliko je pak takvih u cijeloj zemlji, mogli bismo znati idući tjedan.

U RTL-u Danas predstojnik Klinike za infektivne bolesti dr. Ivan Puljiz rekao je da su serološka testiranja u Klinici počela jučer.

SEROLOŠKA TESTIRANJA DALA SU NEKE PROBLEMATIČNE REZULTATE: Nije riječ o ‘imunitetu krda’, već o nečemu sasvim drugom

U Sloveniji i Češkoj prokuženost 2 do 4 posto

“Danas je drugi dan testiranja, a rezultati će biti kompletirani i objedinjeni kada se uzmu uzorci od svih naših zaposlenika. Očekujemo za tjedan ili 10 dana”, kazao je Puljiz.

U Sloveniji i Češkoj pokazalo se da je prokuženost između 2 i 4 posto.

“Prema službenim podacima, dosad od početka epidemije u Sloveniji je testirano nešto manje od 60 tisuća stanovnika. To je uzorak populacije nešto manje od 3 posto ukupno, a prokuženost je oko 2 do 4 posto. To je relativno niska prokuženost”, rekao je Puljiz dodavši kako to znači da je 2 do 4 posto populacije ili preboljelo bolest ili je bilo u kontaktu s koronavirusom.

“Drugim riječima, više od 95 posto populacije još uvijek nema stečenu imunost na Covid infekciju”, kazao je Puljiz i dodao da za Hrvatsku očekuje “slične rezultate kao u Sloveniji”.

BIT ĆEMO IMUNI DVIJE GODINE? Ruski liječnik otkrio pod kojim se uvjetima stvara imunitet na Covid-19, a pod kojima ne

125.000 građana Hrvatske bilo u doticaju s virusom

“To nam govori da moramo biti oprezni i da se moramo čuvati sebe i bližnje. Moramo se držati preporuka i načela Nacionalnog stožera. Oprez! Još uvijek, najvjerojatnije, više od 95 posto hrvatske populacije, ako to bude kompatibilno s rezultatima Slovenije, nema stečenu imunost na Sars-Cov-2 virus”, rekao je Puljiz.

Ako je to točno, znači da oko 125 tisuća hrvatskih građana je bilo u doticaju s virusom, odnosno bilo zaraženo.

“Naravno, to su te brojke. Ali, potrebno je ipak kod nas provesti testiranje. Možda ne na tom postotku uzorka da bi onda mogli objektivizirati. Vidimo da su slični rezultati dobiveni i u Češkoj pa očekujemo da će takvi biti i u našoj državi”, napomenuo je Puljiz.

SEROLOŠKA TESTIRANJA MOGU POČETI; Capak otkrio: ‘Dobio sam obavijest da su testovi osjetljivi i prilično točni’

U posljednjih deset dana situacija je povoljna

Otkrio je da posljednjih deset dana više pacijenata otpuštaju iz Klinike nego ih novih stiže što pokazuje da je situacija povoljna.

“Danas imamo tek 22 hospitalizirana pacijenta, sedma je u Jedinici intenzivnog liječenja. Peta, a povremeno je i šesti na aparatu za umjetnu ventilaciju. Jedan pacijent je na aparatu za ECMO. Ostali pacijenti na otvoreno odjelu su relativno stabilni”, zaključio je Puljiz.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.