HRVATSKA DOBILA PET PONUSA ZA NOVE I OSAM ZA RABLJENE AVIONE: Špekulira se da je interes iskazalo ovih sedam država, evo kad se očekuje odluka

Zemlje će imati nekih šest mjeseci za odgovore

U Vladi je danas održana četvrta sjednica Međuresornog povjerenstva za nabavu višenamjenskog borbenog aviona, a na njoj su razmatrani odgovori na zahtjeve za iskaz interesa za ponudu višenamjenskog borbenog aviona koji je početkom kolovoza upućen na 26 potencijalnih ponuditelja.

Dosad je zaprimljeno pet iskaza interesa za nove te osam iskaza interesa za rabljene avione.

Odluka početkom idućeg ljeta?

U nastavku procesa Međuresorno povjerenstvo pristupit će utvrđivanju valjanosti navedenih iskaza interesa, u skladu s taktičko-tehničkim zahtjevima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, priopćila je Vlada.

“Tko je zainteresiran službeno se još ne zna, no špekulira se da su to SAD, Francuska, Italija, Danska, Norveška, Izrael i Švedska. Nakon ovoga, povjerenstvo će razmotriti ove iskaze i onda zemljama poslati zahtjev za pravom ponudim. Zemlje će imati nekih šest mjeseci za odgovore. Vjeruje se da bi se do početka idućeg ljeta mogla donijeti odluka koje zrakoplove će Hrvatska kupiti, a do kraja 2021. potpisati i ugovor”, javila je reporterka RTL-a Ivana Franić.