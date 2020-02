HRVATI ISELJAVAJU, ALI OVAJ ENGLEZ JE ODLUČIO ŽIVJETI U HRVATSKOJ: ‘Prvo sam našao psa na ulici, a onda i razlog više za ostanak…’

Imao je baš čvrstu vezu s Hrvatskom i onda kad je našao psa na ulici onda je to bilo to. Ja sam došla kao potvrda da definitivno ostaje, da nema više povratka u Englesku, kazala je njegova supruga Jasna Rudan Norris

Hrvatski zet, Englez Andrew Norris je za svoj dom odabrao Hrvatsku. Ovaj fotograf, slikar i glazbenik, kojeg su šokirale i potresle scene Domovinskog rata, te je već tada postao promotor nesretnih događanja, radi to i danas šireći, preko društvenih mreža dokumentarne filmove, reportaže i fotografije o ljepotama Lijepe naše, javlja HRT.

Počelo je s Domovinskim ratom

Kaže da se sve dogodilo potpuno slučajno, u vrijeme strahota Domovinskog rata.

“Radio sam u Londonu, u muzeju. I slučajno sam vidio izložbu slika fotografija o kulturnim spomenicima koja su bila uništena tijekom rata i odmah sam odlučio da moram ići u zemlju za koju nikada nisam čuo prije. Našao sam ženu koja mi je organizirala tu izložbu, ona se zove Jadranka Peras, sestra je od umjetnice Ljerke Njerš. Rekao sam joj što želim i rekla mi je nazovi me za 2 dana. Mjesec dana poslije došao sam u Zagreb i organizirano devet mjeseci obilazio ratišta i dokumentirao stanje. Onda sam posudio prazni dućan u Londonu, u poznatom dijelu Londona. Prostor kao da je bio ratni prostor. Bacio sam kamen, cigle, drvo svugdje na pod. Slike sam stavio na zid, posudio sam fotografije iz prve izložbe. Ta izložba je bila prisutna 10 dana, a 2 tjedna i poslije toga osjećao sam da sam razočaran, da želim nastaviti interes za tu zemlju”, kazao je Norris za HRT.

Pronašao psa na ulici u Zagrebu, a onda je stigla i potvrda ostanka

Vraćao se često u Hrvatsku, ali i počeo je učiti i studirati hrvatski jezik u Londonu.

“Studirao sam hrvatsku povijest, književnost i jezik. Dan poslije mog zadnjeg ispita vratio sam se u Zagreb i nisam bio siguran hoću li ostati tu ili se vratiti u London i tražiti posao. Onda sam našao psa na ulici u Zagrebu i to mi je bila odluka da moram tu ostati”, govori Andrew. No, nakon psa nalazi i drugu ljubav – suprugu – još jedan razlog više za ostanak u Hrvatskoj.

“Andrew je dugi niz godina dolazio u Hrvatsku i samim time što je bio rat kad je dolazio on se toliko vezao za našu zemlju i kao da je tražio način da ostane. Imao je baš čvrstu vezu s Hrvatskom i onda kad je našao psa na ulici onda je to bilo to. Ja sam došla kao potvrda da definitivno ostaje, da nema više povratka u Englesku”, kazala je za HRT njegova supruga Jasna Rudan Norris.

Uživaju u vikendici u Donjem Bukovlju

Oboje su zaljubljenici u prirodu i životinje, te su kupili vikendicu u Donjem Bukovlju, gdje Andrew nalazi inspiraciju za slikanje i snimanje dokumentarnih filmova. Kao nekada u ratu, i danas u miru svijetu putem društvenih mreža govori o našim običajima, selu, prekrasnim pejzažima.

“Lakše mi je ovdje raditi, slikati i uvijek sam htio živjeti u prirodi, na selu. Snimio sam zadnjeg čovjeka za plugom, s konjima. Ljude koji su pjevali kad su vodili blago na pašu. Snimio sam dosta pjesama i dodao sam svoju glazbu. Kad sam slikao u Engleskoj, zanimala me atmosfera određenog okoliša, kad znate da je netko bio ondje, a više nije. A znate da je netko bio ondje zato što je ostavio znakove, poput spomenika ili tornja ili sjenice. Zbog načina na koji je oblikovao zemlju”, govori Norris.

Hrvatska ga potpuno ispunjava, a za punicu kaže da je najbolja kuharica na svijetu

Kada Andrew ne slika i ne sklada, bračni par Norris bavi se vrtom i voćnjakom u Bukovlju. Ljeta provode na moru, odakle je Jasna. Obožavaju Šibenik. Andrew Norris obožava i našu kuhinju, naučio je pripremati sarmu – tvrdi da njegova punica kuha najbolje na svijetu, javlja HRT. U rodnu Englesku odlazi nekoliko puta godišnje, posjetiti majku, sestru i brata. Hrvatska je, naglašava, ono što ga potpuno ispunjava. Nedavno je otvorena njegova izložba u Galeriji knjižnice na Starčevićevu trgu u Zagrebu.