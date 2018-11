HOĆE LI GEJ PAROVI SMJETI POSVAJATI DJECU? Ne zna se, a tek stiže zakon koji bi mogao izazvati tektonske sukobe

Hrvatska narodna stranka protivi se predloženom Zakonu o udomiteljstvu, a do veljače 2019. trebao bi biti donesen tzv. Zakon o pobačaju. Ministar Kujundžić krije tko je u radnoj skupini za izradu ovog zakona, ali otkriva kako nije nesklon da u izradi zakona sudjeluju i desne, konzervativne skupine bliske Crkvi

Kao novi front u vladajućoj koaliciji pojavio se Zakon o udomiteljstvu koji je nakon protesta HNS-a, povučen s rasprave na saborskom odboru. Junior partner u koaliciji protivi se rješenju prema kojem životni partneri u definiciji udomiteljske obitelji nisu navedeni kao zajednica koja ispunjava uvjete da bi udomila dijete.

No, resorna ministrica Nada Murganić izjavila je kako je zakon i dalje u proceduri. “Sa saborskog odbora je skinut, no to ne znači da je povučen. Zakon je u saborskoj proceduri. Konačni prijedlog zakona je Vlada usvojila jednoglasno i HNS-ovi ministri su glasovali za taj zakon. Zastupnici imaju potrebe za konzultacije, na što imaju pravo kao i predlagati amandmane te glasovati”, rekla je Murganić.

S druge strane, predsjednik HNS-ovog kluba zastupnika Milorad Batinić poručuje kako bi se ovime derogirao cijeli Zakon o životnom partnerstvu, kao i pojedine ustavne odredbe. Pojednostavljeno, ovaj bi zakon značio da istospolni partneri ne mogu biti udomitelji, čemu se HNS protivi.

Premijer brani zakon, otvoren za amandmane

Premijer zasad brani ovaj Zakon i kaže da ćemo vidjeti hoće li biti dodatnih amandmana. Prema amandmanu koji je na uvid dobila Nova TV, HNS traži da se u zakon dodaju životni ili neformalni životni partneri jer smatraju da se udomiteljstvo ograničava na temelju spolne orijentacije. Ministar Milan Kujundžić kaže da je protiv ovog HNS-ovov zahtjeva. “Djeca – moje je osobno mišljenje – mogu se odgajati samo u obitelji ili vezi muškarca i žene”, rekao je za Novu TV.

No, pravi bi se front između vladajućih tek mogao otvoriti. Naime, Ministarstvo zdravstva radi na donošenju novog Zakona o pobačaju koji bi prema odluci Ustavnog suda mora biti donesen do kraja veljače 2019.

Tajna radna skupina

Osnovana je radna skupina za donošenje zakona, o čemu javnost nije obaviještena, a ministar ne želi otkriti tko je u radnoj skupini. “E, to ne govorimo. Imena ne govorimo”, kazao je Kujundžić za N1 ne želeći tako otkriti na temelju čijih će se preporuka napisati ovaj zakon. Situacija pomalo podsjeća na Lex Agrokor gdje Vlada mjesecima nije željela otkriti tko je pisao taj zakon, da bi se ispostavilo da su ga pisali konzultanti koji su na kraju prema tom istom zakonu dobili lukrativne ugovore u Agrokoru.

Ministar nije govorio o imenima, ali je zato odgovorio uzima li u obzir opciju da u radnoj opciji budu članovi iz konzervativnih i Crkvi bliskih udruga i pokreta. “Trebalo bi doslovce biti kako je rekao jedan vještiji pravnik, trebao bi stadion tako velik jer nema Hrvata koji ne bi htio sudjelovati. To je nešto što je vrlo osjetljivo i što se može gledati sa puno aspekata. Mi ne možemo sve dovesti, dakle tko ima svoje predstavnike izravne ili neizravne kroz oblike savjetovanja svi će imati priliku reći svoje prijedloge koji će onda biti analizirani.”

‘Svi će biti uključeni, i Crkva’

Na pitanje imaju li oni njegovo zeleno svjetlo kazao je – “da”. Treba podsjetiti i kako je ministar Kujundžić prije nešto više od pola godine izjavio “kako će svi biti uključeni, uključujući Katoličku crkvu, u pripremi Zakona o pobačaju”. Kasnije se ipak korigirao kazavši da je krivo protumačen te da je zapravo mislio kako u svakoj javnoj raspravi može sudjelovati bilo tko, pa tako i Crkva, no kako u povjerenstvu sigurno neće sjediti predstavnik Crkve.

S obzirom da se sljedeće godine stižu izbori za europski parlament, zatim i predsjednički, a niti oni parlamentarni nisu daleko, za očekivati je kako će HNS pokušati povećati svoju vidljivost i dokazati da se razlikuju od HDZ-a. Cijela je ova situacija s dva nova potencijalna fronta – udomljavanju djece od strane istospolnih parova i pitanje pobačaja, veliki test i za premijera Andreja Plenkovića.

Podrži li liberalnije verzije i prikloni li se HNS-u, mogao bi imati novi slučaj Instanbulske konvencije i ponovne udare stranačke i izvan stranačke desnice uz svesrdnu potporu šefice države.