HNS ZAPRIJETIO PLENKOVIĆU: ‘Ako se ne povećaju plaće učiteljima, nećemo podržati proračun i nemamo što raditi u Vladi’

Premijer Plenković kaže kako je Vlada puno napravila po pitanju reforme obrazovanja

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak zaprijetio je izlaskom iz koalicije s HDZ-om nakon sastanka njihove stranke. Tvrdi kako HNS neće podržati proračun i izlazi iz Vlade ako se ne povećaju plaće učiteljima. HNS nije sudjelovao na današnjem sastanku koaliciji koji je održan u Vladi.

“U Vladu smo ušli zbog obrazovne reforme i da bi riješili nestabilnost. Vodstvo stranke je na osnovu prethodno donesenih odluka na Predsjedništvu i Središnjem odboru zaključilo da ako ne bude izglasano povećanje od 4 posto HNS neće glasati za proračun i nemamo šta raditi u toj Vladi”, kazao je Ivan Vrdoljak, javlja N1.

Kazao je kako je ove godine već donesena odluka o povećanju od 2 posto. “Četiri posto ne moraju biti od prvog siječnja, sukladno dinamici koji proračun može trpiti može se uvesti povećanje, kojim bi se tijekom iduće godine ispravila nepravda prema učiteljima i nastavnicima”, kazao je Vrdoljak.

“Ako se ne predvidi povećanje koeficijenata za naše nastavnike i učitelje mi za proračun nećemo glasati i onda je bespredmetan naš ostanak u Vladi. To nije ucjena, naš je fokus na reformi, a dio je reforme popravljanje materijalnog statusa učitelja. Povećanje koeficijenata je popravljanje nepravde. Nećemo si dozvoliti da sjedimo u Vladi i glasamo kontra prijedloga premijera. Onda ćemo se razići jer ne vodimo iste politike”, rekao je.

Ugodni razgovor s premijerom

Kazao je kako se čuo s premijerom. “Jesam, ali mi smo već nekoliko puta pričali o tome. Naš je fokus na reformi, a premijer, naravno, ima folus na kapacitetima proračuna. Vrlo smo ugodno razgovarali, ali ako nema povećanja od 4 posto nema smisla da ostajemo u Vladi”, naglasio je Vrdoljak.

Nakon redovnog sastanka vrha HDZ-a predsjednik stranke i Vlade Andrej Plenković komentirao je novinarima štrajk učitelja i nedolazak HNS-a na koalicijski sastanak.

“Oni imaju svoj sastanak danas u 18 sati nakon toga ćemo razgovarati. Prvo ja moram priznati da mi nije jasno čemu štrajk, štrajk u mjesecu u kojem su učitelji i profesori dobili dva posto veću plaću nego mjesec prije. Proračun ministarstva obrazovanja je u mandatu ove Vlade porastao tri milijarde kuna, to je dosta veliki novac. Ako vam je prioritet obrazovna reforma onda je pratite i financijskim sredstvima i to je ova Vlada učinila. S te strane mislim da smo napravili jako puno, od ulaganja u tehničku opremu školama ne znam je li u posljednje vrijeme toliko sredstava kanalizirano i putem ministarstva uključujući korištenje europskih fondova i to je taj kontekst”, kazao je Plenković.

U HNS-u nisu zadovoljni zbog toga što plaće ne prosvjetarima ne rastu. Tako je predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak nakon sastanka u stranci zaprijetio kako, ukoliko Vlada ne poveća plaće učiteljima, neće podržati proračun te će izaći iz Vlade, javlja N1.