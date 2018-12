HLADNA FRONTA STIGLA U DALMACIJU: Snijeg na planinama, noćas će biti orkanskih udara bure preko 120 km/h

Snijeg tako trenutno pada na Dinari, Kamešnici, Biokovu i Svilaji

U popodnevnim satima ponedjeljka hladno fronta prošla je Dalmaciju. Veći dio dana protekao je uz oblačno vrijeme, uz jugo i povremenu kišu i pljuskove. No, prolaskom fronte bura je zapuhala prvo u sjevernoj Dalmaciji, a onda se tijekom popodneva širila prema jugu.

Paralelno s burom došlo je i do pada temperature pa je kiša na višim planinama okrenula na snijeg. Jako snijeg tako trenutno pada na Dinari, Kamešnici, Biokovu i Svilaju iznad 1200 metara nadmorske visine, a snježna granica se polako spušta, javlja Dalmacija Danas.

Osjet hladnoće -14

Ponegdje već ima jakih do vrlo jakih udara bure. Na Dinari, na meteorološkoj postaji na planinarskom skloništu Pume temperatura je u kratko vrijeme pala na -2 stupnja Celzijusa i buru od 70 km/h, pa je osjet hladnoće -14 stupnjeva Celzijusa, a slično je i na Biokovu.

No, hladna fronta će brzo proći, pa će Badnja večer u većem dijelu Dalmacije biti vedra, ali vjetrovita i hladna. Puhat će umjerena do jaka bura s olujnim udarima, a podno Velebita i Biokova bit će orkanskih udara bure preko 120 km/h. U Zagori će temepratura biti malo iznad nule, uz obalu i na otocima od 5 do 10 stupnjeva Celzijusevih, ali će osjet hladnoće biti mnogo izraženiji.