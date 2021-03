HDZ-OVAC ŽESTOKO NAPAO PLENKOVIĆA: ‘Dosta nam je đavoljih odvjetnika, zaustavite proces upokoravanja…’

Iako se vrh HDZ-a trudi pokazati da izlasci sve većeg broja značajnih HDZ-ovaca iz stranke nisu zabrinjavajući, Ivan Kujundžić, poznati HDZ-ovac iz Zagreba, objavio je na Facebooku apel kojim poziva na zaustavljanje procesa “pročišćavanja” HDZ-a

Ivan Kujundžić, jedan od osnivača HDZ-a i istaknuti član zagrebačkog HDZ-a, koji je zbog neslaganja s podrškom HDZ-a Bandićevom projektu Manhattan podnio ostavku na mjesto zastupnika u Gradskoj skupštini, već duže vrijeme kroz svoje objave na Facebooku figurira kao svojevrsni glasnogovornik unutarstranačke opozicije. Iako se vrh HDZ-a trudi minimalizirati dramu koja se odvija važnoj stranačkoj bazi, u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje je značajan broj utjecajnih članova stranke napustio HDZ i sprema se na lokalne izbore s nezavisnim listama, i otvoreno pismo koje je danas objavio na Facebooku Ivan Kujundžić dokazuje da unutar stranke još uvijek vrije.

On je u otvorenom pismu pozvao vrh stranke da prestane “upokoravati HDZ-ovce” i “pročišćavati” HDZ na način na koji se to događa u ovom trenutku, te poziva da se pod hitno zaustavi proces “rastakanja i atomizacije HDZ-a”. Također smatra da je “HDZ umoran od đavoljih odvjetnika i njihovih savjetnika, uskog kruga egida i gremija koji su duboko prožeti političkom korupcijom, čime se jednako uništava Hrvatska i HDZ.”, no, nije bio konkretniji, niti je naveo imena na koga to točno misli.

‘Zabrinjavajuća napuštanja’

Prenosimo njegovu objavu naslovljenu otvoreno pismo vrhu HDZ-a prenosimo u cijelosti:

“U povodu zabrinjavajućih napuštanja istaknutih članova iz naše stranke, upućujem vam otvoreno pismo, a svima nama poziv na jedinstvo i zajedništvo. Ovo je moj posljednji, uoči izbora, apel na mudrost, zdravu političku pamet i razboritost a protiv bilo kakvog upokoravanja!

Poštovana politička tijela HDZ-a, Nacionalno vijeće, poštovano Predsjedništvo, poštovani predsjedniče Hdz-a, gospodine Andrej Plenkoviću, kao jedan od utemeljitelja HDZ-a, apeliram na sve vas i upućujem vapaj za hitnim pozivom našem članstvu i lokalnim dužnosnicima na jedinstvo uoči lokalnih izbora.

HDZ je najjača hrvatska politička stranka i kao takva ima najveću odgovornost za stanje u državi i sudbinu svih hrvatskih građana. Upućujem vam poziv da posljednjim snagama demonstrirate temeljnu našu riječ zajedništvo, kao i njeno značenje za uspjehom na ovim, za nas presudnim izborima, za županije gradove i općine. Prestanimo upokoravati HDZ-ovce i “pročišćavati” HDZ(od koga i od čega), posebice pritom mislim na upokoravanje onih koji su zadržali izvorni duh HDZ-a kao i vlastitost svog političkog subjektiviteta, time bogatstvo i prepoznatljivost u narodu i svojom biračkom populacijom.

‘Đavolji odvjetnici’

HDZ je umoran od đavoljih odvjetnika i njihovih savjetnika, uskog kruga egida i gremija koji su duboko prožeti političkom korupcijom, čime se jednako uništava Hrvatska i HDZ. Pod hitno moramo zaustaviti taj proces rastakanja i atomizacije HDZ-a na one bitne i one irelevantne. No doista se samo možemo dijeliti na one koji su za domovinsku i pravednu, pravnu uređenu Hrvatsku i na one koji su za imovinsku Hrvatsku koja bi bila oblikovana po instinktu njihovih osobnih interesa i bezakonju, daleko od ikakve brige za narod i njegovu sudbinu. Kroz našu tridesetogodišnju stranačku povijest, sve sastavnice naše stranke z desna do centra bile su jednako važni čimbenici i faktori u našim pobjedama, što je najbolje razumio naš utemeljitelj dr. Franjo Tuđman.

Vratimo se tom izvornom Tuđmanovom hadezeovskom duhu, duhu okupljanja, jedinstva i zajedništva. Više nemamo vremena, izbori su tu pred nama. Stoga podržimo predložene kandidate za župane, gradonačelnike i načelnike općina a naliste za skupštine i vijeća postavimo najhrabrije i najstručnije kandidatkinje i kandidate, lavice i lavove, koji se neće povijati ni upokoriti nikomu i ničemu, osim hrvatskom narodu, Ustavu i Bogu”, napisao je Ivan Kujundžić.