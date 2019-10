HDZ-OV MINISTAR UPUTIO JASNU PORUKU HNS-U: ‘Ako netko misli da se može HDZ ucjenjivati, tu se grdno vara’

Davor Božinović, potpredsjednik Vlade, ministar unutarnjih poslova i međunarodni tajnik HDZ-a, komentirao je u Intervjuu tjedna za Hrvatski radio slučaj zamjenika ravnatelja policije Josipa Ćelića koji je vozio 166 km/h kroz naseljeno mjesto na kojem je ograničenje od 50 km/h.

O zamjeniku glavnog ravnatelja policije: Vrlo brzo ćemo o tome obavijestiti javnost

Na pitanje treba li Ćelić dati ostavku ili biti smijenjen zbog težine prekršaja, Božinović odgovara:

– Kao što znate, glavni ravnatelj policije je odmah nakon što je saznao za taj događaj, doduše iz medija, uputio svoj stručni tim koji je otišao u Zadar i koji će, ja se nadam vrlo skoro, izaći s kompletnom slikom svega što se događalo. Naime, ta informacija je u javni prostor otišla s porukom da je bilo potencijalnog utjecaja, odnosno zloporabe položaja, i to je vrlo važno da se otkrije – rekao je. Slaže se da to ne mijenja činjenicu da je visoki dužnosnik vozio brzinom koja bi svakog drugog vozača puno stajala.

– Slažem se da je to situacija koju treba razriješiti. Međutim za sustav je također bitno, pogotovo jer se radi o visokopozicioniranom policijskom službeniku, zapravo drugom ili trećem čovjeku hrvatske policije, da se otkrije ovaj dio koji, kad je policija u pitanju, nije nebitan. Važno je utvrditi je li bilo, kao što je to sugerirano putem medija, zloporabe položaja. Tu stvar moramo raščistiti kako bismo poslali kompletnu sliku i poruku o tom događaju, rekao je Božinović.

Premijer Andrej Plenković u petak je u sklopu održavanja Dana pravosuđa rekao: “Tko god od nas u bilo kojem segmentu nešto učini krivo nekako dolazimo do gotovo objektivne odgovornosti svih koji smo za to zaduženi”. Božinović kaže – toj izjavi premijera nema što dodati ni oduzeti. S obzirom na to da se slučaj s Ćelićem dogodio u ožujku, dakle prošlo je sedam mjeseci, postavlja se pitanje – je li ovo otezanje da se pokuša zaštititi Ćelića?

– Ne. To se dogodilo očito negdje u ožujku, međutim svi koji danas o tome komuniciraju znaju za tu informaciju od prije dva dana, odgovorio je ministar.

Na pitanje treba li Ćelić dati ostavku, kaže da je ostavka uvijek individualna stvar.

– On je nešto spominjao ostavku, doduše stavio ju je u nekom drugom kontekstu, ali to u ovom trenutku nije relevantno. Relevantno je da preksutra počinje radni tjedan i da ćemo o tome vrlo brzo izvijestiti javnost, rekao je Božinović za Hrvatski radio.

‘Ako netko misli da se može HDZ ucjenjivati, tu se grdno vara’

Osvrnuo se i na sinoć održan koalicijski sastanak, nakon kojega je HNS poručio da neće podržati proračun i da traže veće plaće za učitelje i profesore, ili prijete izborima.

– HNS je u cijelu ovu priču krenuo s pitanjem radnog, odnosno materijalnog statusa prosvjetara, učitelja i profesora u osnovnom i srednjem obrazovanju. Od početka govorimo da ne treba izdvajati pojedine segmente zaposlenih u javnom i državnom sektoru, jer s tom porukom ispada zapravo da se svaki ministar treba boriti isključivo za svoje, ne vodeći računa o širini slike. Ovo je Vlada koja je nakon dugog niza godina, a u svakom slučaju neusporedivo značajnije u odnosu na vlade koje su joj neposredno prethodile, podizala plaće u javnom i državnom sektoru. Podigla je minimalne plaće, podigla je mirovine… Kada smo samo na pitanju plaća, došli smo do 18 posto povećanja plaća, ukoliko oduzmete podizanje osnovice oporezivanja. Ispada da je svaki zaposleni u javnom sektoru u mandatu ove Vlade dobio plaću koja je 21, 22, 23 posto veća nego što je bila, kaže ministar Božinović.

Vezano za HNS-ov stav nakon jučerašnjeg koalicijskog sastanka, kaže kako su i tu jasni od početka.

– Mi želimo podići materijalni status zaposlenih u Hrvatskoj. Radimo sve što je moguće u okviru onoga što je realno, ali za sve. Međutim, ako netko misli da se može HDZ ucjenjivati, tu se grdno vara, rekao je ponovivši da je HDZ u svakom trenutku spreman na izbore.

Prosvjetari traže koeficijente, “s kojima se praktički nitko nikad nije uhvatio u koštac”, dodaje.

– Predsjednik Vlade je tijekom podnošenja izvješća o radu Vlade Hrvatskom saboru najavio da smo spremni i da krećemo u analizu koeficijenata. Jer tu očito vlada jedan nered i nesklad koji treba regulirati. Ponavljam, ne samo za jedan segment. Kad govorim o svom ministarstvu, mi jesmo radili razne preinake, podizali osnovice i određenim kategorijama policijskih službenika čak smo i podizali koeficijente, ali sve u okviru proračuna koji smo imali, rekao je.

Slijedi li štrajk policajaca?

Štrajk prosvjetnih radnika ide dalje, pridružio se i dio zaposlenih u visokom obrazovanju. Radnici Đure Đakovića se spremaju u štrajk zbog kašnjenja plaće. I predsjednik sindikata u MUP-u je rekao da će policija inzistirati na povećanju koeficijenata, mimo ovog povećanja od 6,1 posto za sve zaposlene. Očekuje li štrajk policajaca?

– Činjenica je da od samog početka sa sindikatom policije i reprezentativnim sindikatima imamo dijalog. Ono što smo uspjeli u okviru proračuna napraviti u zadnje dvije godine, bilo je u dogovoru s njima. Sindikati su nama u tome partner. Kada navodite sve ovo vezano za Vladu, u svim segmentima je Vlada napravila iskorak. Danas imate situaciju da oni koji nisu štrajkali u vrijeme SDP-ove Vlade, kada su im smanjivali plaće, sada, nakon što imate seriju podizanja osnovica u vrijeme ove Vlade, sada je valjda razlog za štrajkati. To je jedna neočekivana situacija u smislu da, kad su ti oduzimali – to je valjda bilo u redu, a sada kad ti Vlada sukladno mogućnostima podiže osnovicu plaće, onda je to valjda razlog za nezadovoljstvo, komentirao je, zaključivši kako Vlada pomaže sve što je održivo kako bi se zadržala proizvodnja.

– A uz sve to moramo plaćati dugove koji su zaostali od nekakvih jamstava koja se nisu koristila očito na pravi način, dodaje.

Mandat je započeo obećanjem da će poboljšati uvjete života i rada policijskih službenika i državnih službenika u MUP-u. Nakon tri četvrtine mandata predsjednik sindikata Dubravko Jagić kaže – plaće su mizerne, za 20 godina staža plaća iznosi 5.800 kuna, policajci odlaze raditi u Irsku i Njemačku – i sve to u trenutku kada se očekuju pojačani napori osiguravanja granice i unutarnjih kontrola zbog Schengena. Očekuje li i ovdje prosvjede i štrajk?

– Rekao je predsjednik sindikata i više od toga što ste naveli. On itekako cijeni sve ono što smo napravili u ove dvije godine. Kada sam krenuo u mandat, glavna tema je bila da oko 5000 policajaca nemaju osnovnu ni elementarnu opremu. U tom sustavu koji se dugo godina zapostavljao mi smo napravili velike iskorake, pogotovo kroz korištenje europskih sredstava. Danas je hrvatska policija opremljena kako nikad nije bila, i bit će još bolje opremljena. Što se tiče materijalnog statusa, u okviru proračuna smo sami iznalazili, i uvijek se može naći neki prostor da se barem onima koji su najslabije plaćeni u sustavu, pomogne. To je bila moja ideja vodilja, zajedno smo radili na tome sa sindikatom i uvijek smo uspijevali naći mogućnost kako bismo ili policajcima sa srednjom spremom, ili detektivima, ili onima kojima su oduzimali koeficijente, višoj i visokoj spremi, vratiti barem onaj dio koji im je bio oduzet. Imamo situaciju da postoji Vlada koja je po svemu ekonomski stabilizirala zemlju. Naravno nije to nešto da možemo napraviti ogromna povećanja, od 50 ili 100 posto. Ali idemo dobrim smjerom, trend je dobar i sve ono s čime se mi danas nosimo, je da vraćamo dostojanstvo profesijama u Hrvatskoj. Onim profesijama koje su u vrijeme mandata prijašnjih vlada bile podcijenjene tako da, ne samo da im plaće nisu išle gore, nego su im oduzimane, rekao je u Intervjuu tjedna Hrvatskog radija dodavši da ne očekuje štrajk policajaca.