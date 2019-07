GOTOVO JE, KUŠČEVIĆ JE BIVŠI! Ponudio mandate na raspolaganje, a Plenković prihvatio ostavku: ‘On se vraća u Sabor…’

Ne želim biti uteg ovoj Vladi, rekao je Kuščević

Ministar uprave Lovro Kuščević dao je premijeru Andreju Plenkoviću mandat na raspolaganje na funkciju ministra uprave ali i na funkciju političkog tajnika HDZ-a. On je obje ostavke prihvatio, potvrdio je premijer u obraćanju medijima.

“Kuščević i ja smo razgovarali, on je dao na raspolaganje svoj mandat na mjesto ministra uprave i političkog tajnika, prihvatio sam tu njegovu ostavku. On će napustiti obje dužnosti, vratit će se u Hrvatski sabor. S obzirom na sve okolnosti koje traju proteklih tjedana u javnosti i medijima, procijenili smo da se time čini velika šteta i njemu i Vladi i da to nema nikakvog smisla. Kuščević sada mora riješiti sve nedoumice koje su sada u javnosti da bi mogao nastaviti svoje političko djelovanje”, rekao je Plenković nakon trosatnog sastanka u središnjici HDZ-a.

Kuščević: Ja sam odgovoran političar. Ne želim ovoj Vladi biti uteg

Nakon Plenkovića, javnosti se obratio i Kuščević.

“Ja sam odgovoran političar, dugo sam u politici. Jasno mi je da ova negativna medijska percepcija, temeljem svih neosnovanih napada na mene, predstavlja veliki teret i za stranku i za Vladu. Ja ne želim ovoj Vladi, koja ima izvrsne rezultate, biti uteg. Ponosan sam na sve što sam napravio u svoja tri mandata općinskog načelnika, mandatu županijskog vijećnika, u ministarskim mandatima. S istim ću žarom nastaviti rad u Saboru, kao županijski vijećnik i kao općinski vijećnik u Nerežišću”, rekao je Kuščević.

Zanimljivo, nakon što su dali izjave, ni Plenković ni Kuščević nisu htjeli odgovarati na dodatna pitanja novinara.

HNS je zadovoljan: To je pitanje moralne i političke odgovornosti

No, zato se brzinski oglasio HNS koji pozdravlja ovu odluku.

– HNS, koji je na svojem predsjedništvu prije 10 dana donio odluku da će predložiti smjenu ministra Lovre Kuščevića, pozdravlja njegovu današnju ostavku, jer smatramo da svatko tko je koristio politički utjecaj radi vlastite koristi ne smije obnašati javnu dužnost. Za nas u HNS-u je to pitanje moralne i političke odgovornosti svakog političara, dok će pitanje eventualne kaznene odgovornosti utvrđivati nadležna tijela. O odnosima s HDZ-om u budućnosti i političkim prioritetima HNS-a u nadolazećem razdoblju, poput povećanja plaća za 68 tisuća zaposlenika u osnovnim i srednjim školama, nastavljamo razgovarati s koalicijskim partnerima, počevši od sutrašnjeg koalicijskog sastanka – navode u HNS-u, javlja 24sata.