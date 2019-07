GOTOVO JE, KUŠČEVIĆ JE BIVŠI! Ponudio mandate na raspolaganje, a Plenković prihvatio ostavku: ‘On se vraća u Sabor…’

Ne želim biti uteg ovoj Vladi, rekao je Kuščević

Ministar uprave Lovro Kuščević dao je premijeru Andreju Plenkoviću mandat na raspolaganje na funkciju ministra uprave ali i na funkciju političkog tajnika HDZ-a. On je obje ostavke prihvatio, potvrdio je premijer u obraćanju medijima.

“Kuščević i ja smo razgovarali, on je dao na raspolaganje svoj mandat na mjesto ministra uprave i političkog tajnika, prihvatio sam tu njegovu ostavku. On će napustiti obje dužnosti, vratit će se u Hrvatski sabor. S obzirom na sve okolnosti koje traju proteklih tjedana u javnosti i medijima, procijenili smo da se time čini velika šteta i njemu i Vladi i da to nema nikakvog smisla. Kuščević sada mora riješiti sve nedoumice koje su sada u javnosti da bi mogao nastaviti svoje političko djelovanje”, rekao je Plenković nakon trosatnog sastanka u središnjici HDZ-a.

Nakon Plenkovića, javnosti se obratio i Kuščević.

“Ja sam odgovoran političar, dugo sam u politici. Jasno mi je da ova negativna medijska percepcija, temeljem svih neosnovanih napada na mene, predstavlja veliki teret i za stranku i za Vladu. Ja ne želim ovoj Vladi, koja ima izvrsne rezultate, biti uteg. Ponosan sam na sve što sam napravio u svoja tri mandata općinskog načelnika, mandatu županijskog vijećnika, u ministarskim mandatima”, rekao je Kuščević.

Zanimljivo, nakon što su dali izjave, ni Plenković ni Kuščević nisu htjeli odgovarati na dodatna pitanja novinara.

