GOOGLE POTAJNO DOŠAO DO ZDRAVSTVENIH PODATAKA MILIJUNA LJUDI: ‘Deset zaposlenika je imalo pristup, ali izgleda da oni nisu jedini problem’

Google je potajno prikupio zdravstvene podatke milijuna pacijenata u SAD-u kroz partnerstvo s drugim najvećim pružateljem zdravstvenih usluga u zemlji. Inicijativa, nazvana „Project Nightingale“, tehnološkom gigantu omogućava pristup privatnim medicinskim detaljima, imenima i adresama bez da mora o tome obavijestiti pacijente ili liječnike, piše The Independent.

Prema ugovoru sa zdravstvenom firmom Ascension, pristup podacima prvi je put odobren Googleu prošle godine, a program je tada proširen na 21 američku državu. Google je rekao da je takav pristup “standardna praksa” i da će pomoći u razvoju alata umjetne inteligencije (AI) koji će biti od pomoći liječnicima, kao i poboljšati upravljanje podacima o pacijentima.

Što kaže Google?

“Sva Googleova suradnja s Ascensionom pridržava se industrijskih propisa koji se tiču podataka o pacijentima i dolaze sa strogim uputama o privatnosti, sigurnosti i upotrebi podataka”, napisao je Google u postu na blogu. Google je dodao da aranžman ne dopušta kombiniranje podataka s postojećim podacima o potrošačima koje je tvrtka prikupila.

“Modernizacija zdravstvene industrije je zadatak od kritične važnosti, a krajnji rezultat nije samo digitalna transformacija, već i poboljšanje ishoda pacijenata”, navedeno je u postu.

Neki radnici preuzeli podatke?

Pojedinosti dogovora prvo je izvijestio The Wall Street Journal, a potom ih je potvrdio The New York Times, koji je tvrdio da su “deseci Googleovih zaposlenika” imali pristup privatnim podacima. U publikaciji je također izražena zabrinutost da su neki radnici možda preuzeli podatke s Googleovih Cloud poslužitelja.

Google i Ascension javno su objavili detalje svog rada nakon što su izvješća već objavljena, piše The Independent.