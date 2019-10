GDJE JE NESTAO DENIS? Gubi mu se svaki trag nakon što je unajmio sobu u Osijeku; Očajna majka: ‘Što da radim sada?’

Majka kaže da ne zna gdje je njezin sin mogao otići

Potraga za studentom socijalnog rada osječkog Pravnog fakulteta, 19-godišnjim Denisom Biljanom iz Orahovice, još uvijek traje. Denis je nestao prije tjedan dana, taman nakon što je unajmio sobu 10. listopada. Obitelj je u šoku, a majka Marica više vremena sada provodi u Osijeku. Novinari Glasa Slavonije razgovarali su s Denisovom stanodavkom Amarilom Tudik.

“U četvrtak ujutro ustao je i pitao me bih li mu htjela skuhati kavu. Popio ju je, ustao i prije nego što je otišao rekla sam mu da izvadi potvrdu s fakulteta da je upisao drugu godinu i odnese u policiju zbog prijave boravišta. Složio se i otišao, i to je zadnje što smo razgovarali”, ispričala je Tudik. U petak je kod stanodavke stigla Denisova majka kojoj se sin nije javio uobičajeno vrijeme kako je to inače činio mjesecima. Kada ga je zvala sin se nije javio pa je majka nazvala stanodavku koja je potvrdila da student nije u sobi.

‘Uopće ne znam gdje je mogao otići’

“Uporno sam ga zvala, no javljala se automatska sekretarica. Znala sam da se silno želio prebaciti na studij upravnog prava na istome fakultetu, no nije uspio i bio je jako tužan zbog toga. Ali da bi otišao nekamo nisam niti sanjala, a ipak, eto, ne javlja mi se danima”, veli majka za Glas Slavonije. Majka je čak sinu savjetovala jednogodišnju stanku od studija pa da dogodine upiše fakultet koji je htio. Konkretan odgovor joj nije dao, sve ispite je na socijalnom radu položio pa nije posumnjala da joj se samozatajni Denis neće javljati danima.

Majka kaže da ne zna gdje je njezin sin mogao otići. Tvrdi da je u četvrtak navečer kontaktirala sve njegove prijatelje u nadi da će joj reći da su vidjeli Denisa. Međutim, do danas nije dobila takve vijesti i nesretna majka ne zna što joj je činiti. Denisov nestanak nije šokirao samo njegovu obitelj nego je i stanodavka ostala zatečena i zabrinuta.

Moj Denis ima jako dobru prijateljicu Nikolinu koja je velika vjernica. Htio joj je biti još bolji prijatelj i vjerojatno je zato čitao Bibliju. Možda je tražio utjehu u činjenici da nije upisao željeni studij, ne znam. Jedva čekam trenutak kad ću ga to moći pitati”, kazala je majka Marica. Nakon razgovora s novinarima Glasa Slavonije, majka je u obližnjem trgovačkom centru zatražila snimku nadzornih kamera jer je Denis ondje bio prije nestanka.

Podaci o Denisu dostupni su na stranici Nestali.hr.