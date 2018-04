Nekoliko crtica o umirovljenom poručniku Hrvatske vojske Radoslav Juričev Sudac koji je priznao kako je kamionom pregazio cvjetnjak u Vodicama jer je mislio da se radi o petokraci

Umirovljeni poručnik Hrvatske vojske Radoslav Juričev Sudac priznao je kako je kamionom pregazio cvjetnjak u Vodicama zbog toga što je u njemu vidio zvijezdu petokraku protiv koje je nekad ratovao. Radilo se, zapravo, o logotipu Turističke zajednice Vodice, a Juričev Sudac zbog svog je postupka izrazio žaljenje.

“Žao mi je što sam reagirao nepromišljeno, više emotivno nego razumno i svojim kamionom prešao preko nasada cvijeća ispred stare općine i time sam osim materijalne štete narušio ugled Gradu Vodicama i tvrtki Leć. Također hvala tvrtki Leć i Gradu što nisu podnijeli kaznenu prijavu protiv mene zbog počinjenog postupka”, citirao je njegove riječi portal Info Vodice.

U rat krenuo s lovačkom puškom

Juričev Sudac uz Australije se vratio 1990. godine te je u rat, kako su pisali mediji, krenuo s vlastitom lovačkom puškom Crvene zastave s 20 patrona. S tom je “boksericom” čuvao stražu u Vodicama i u selima u zaleđu, a u Oluju je krenuo u tenku T 55 zapovijedajući tenkovskim vodom 113. brigade koja se borila u zaleđu Skradina.

U Oluji nije stradao ni jedan njegov vojnik niti je ijedan tenk znatnije oštećen, a on je, unatoč žestokom otporu, 4. kolovoza došao blizu Knina, u Kistanje. U blizini Knina preko radioveze čuli su da je grad oslobođen, pa sa svojom postrojbom nisu ulazi u grad već su nastavili potiskivati neprijatelja.

“Bili smo zadovoljni kako smo prošli. Nisu oni bili budale, znali su s oružjem i imali su nas čime tući, ali imali smo sreće i bili smo u tenkovima. Je, tuklo je svuda oko nas i padalo milijun granata, geleri su udarali u oklop, ali direktnih pogodaka nije bilo”, rekao je Sudac prije nekoliko godina za 24 sata.

Bio je zapovjednik ubijenom Tinu Šunjergi

Juričev Sudac u medije je dospio i kada je komentirao Tina Šunjergu, tada 19-godišnjaka kojem se sudi zbog ubojstva svojih roditelja. Sudac je bio zapovjednik ubijenom Marinu Šunjergi.

“Malog Tina sam isto dobro poznavao jer sam kod Šunjergi često dolazio, bili smo obiteljski prijatelji, a često me je zvao i Tinov dida na neke proslave. Tin je isto bio krasan momak i ne mogu vjerovati da je napravio to što je napravio. To moraju biti neke specijalne okolnosti”, rekao je tada. “Mali je u zatvoru i tamo će i biti dugo te ne mogu nego reći da je i on izgubljen za Hrvatsku. Marina ćemo na sprovodu ispratiti uz sve vojne počasti, ipak je on bio pripadnik oklopne bojne legendarne 113. brigade”.

‘Petokraka od cvijeća nije primjerena’

Gospodin je sada izrazio žaljenje zbog toga što je pregazio cvjetnak u Vodicama, no prošlog je tjedna govorio drugačije. Prije nekoliko dana mediji su objavili kako je pregažen cvjetnjak u kojem su neki vidjeli petokraku, a Juričev Sudac sve je komentirao riječima:

“Nije dostojno i primjereno da u mom mjestu od cvijeća bude zvijezda petokraka i to samo 50 metara od spomenika hrvatskim braniteljima. Molio bi da se ovo sanira, vrati na stanje onakvu kakvo je prije bilo, ako oni ne mogu onda ću ja o svom trošku sanirati”.