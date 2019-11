[VIDEO] HRVATSKA DOBIVA SVOJ PRVI 5G GRAD: Nova tehnologija nudi čudesne mogućnosti, promijenit će se gotovo sve

EU traži da svaka članica do 2020. ima bar jedan grad pokriven super brzim internetom, a Osijek se nametnuo kao ozbiljan kandidat

Osijek bi mogao postati prvi grad u Hrvatskoj koji će uvesti 5G tehnologiju. Europska unija traži da svaka članica do 2020. ima barem jedan grad pokriven super brzim internetom, a kod nas bi to mogao biti baš Osijek, donosi RTL. Takva bi mreža privukla i investitore, a Osijek se nametnuo. Novinari RTL-a razgovarali su s Osječanima o 5G mreži i mogućnosti da prvo stigne baš u njihov grad.

“Mislim da nam treba 5G mreža. To je napredak i Osijek zaslužuje kao grad”, rekao je Rudolf, a nadovezala se Renata: “Tko ne bi želio veću brzinu interneta? Pogotovo u današnje doba. Sve bi bilo lakše. Od svakodnevnih poslova uplaćivanja novca preko 5G mreže. To se podrazumijeva.”

Osijek bi tako bio prvi u sigurnosti u prometu, jer 5G javlja pametnim automobilima gdje i kako izbjeći nesreću. Poljoprivrednici će pak moći pametno musti krave i obrađivati njive. A 5G moći će spašavati i živote, jer je 5G itekako iskoristiv i u medicini.

“To se može uporediti sa svim velikim civilizacijskim dostignućima u prošlosti. Primjerice, kao što je izum tiskarskog stroja”, rekla je Žana Gamoš, dogradonačelnica Osijeka. Jer, grad se odlučio razvijati kao grad industrije 21.stoljeća.

ICT inkubator

“Procjenjuje će da će uvođenje 5G na naš nacionalni proračun biti veći za 4,7 milijardi eura. Da će BDP porasti po stanovniku za 1300 eura. Samo to preslikamo na Osijek i imamo odgovor na pitanje – biti prvi”, dodaje Gamoš. U Hrvatskoj, Osijek je prepoznat kao ICT inkubator.

“Mi smo trenutno najviše razvijeni u softwareu. Imamo preko 180 firmi koje djeluju u IT sektoru Osječko-baranjske županije. Preko 1700 u IT sektoru je zaposleno. To su brojke koje iz godine u godinu rastu. Sve više studenata se opredjeljuje za STEM područje”, kaže Ivan Jurlina, predsjednik udruge Osijek software city.

A 5G će privući i investitore u Slavoniju jer suvremene tehnologije vole velike brzine. I to ne samo u igricama i skidanjima filmova. Iako ćete i njih skidati prije nego skuhate kavu.

Postoje li opasnosti?

“Zračenje i sve ostalo što loše utječe na ljude. Ali mislim da bi trebao Osijek 5G mrežu. Ali to što nam treba nije uvijek dobro”, smatra Osječanka Helena. No dosadašnja saznanja o novoj tehnologiji govore – straha nema.

“Kako kažu, opasnije je jesti crveno meso i sunčati se nego imati 5G mrežu u gradu”, objasnila je dogradonačelnica Gamoš. Pa će odluku Europske komisije, grad Osijek čuti s malim zakašnjenjem, ali nakon uvođenja 5G mreže, takve vijesti će stizati – iste sekunde.