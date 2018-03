FOTO: Autor hita Kuća, pos’o u reklami D&G

Nakon što je njegova pjesma Kuća, pos’o postala pravi YouTube hit Ekremu Jevriću je krenulo na poslovnom planu. Osim što je snimio istoimeni album, postao je zvijezda reklamne kampanje Dolce & Gabbana.

Svima koji su Ekrema Jevrića beskrajno ismijavali nakon što su čuli njegov prvi hit, vjerojatno je zastala knedla u grlu, kada su ga ugledali u novoj kampanji slavnog talijanskog dizajnerskog dvojca.

Iako su mnogi na prvu pomislili da se radi o fotomontaži Ekrem je za Kurir potvrdio da je uistinu sudjelovao u spomenutoj kampanji.

‘Jeste, radio sam za onog velikog dizionera (dizajnera, prim. aut.), sa onim velikim markama, a to se zove Dolce Gabbana. Ja sam bio u odijelu u jednoj kafani, razumiješ, oni su prolazili i pitali me: ‘Jesi li ti Talijan?’ Ja im kažem: ‘Izvini, nisam, ali sam blizu Italije’. Oni kažu: ‘Oćeš da te slikamo, da nam daš broj telefona, zvaćemo te za deset dana ako te budu primili.’ Onda su me oni primili. Dva dana sam radio, hiljadu dolara. Kola su dolazila na moju kuću i onda me vodili tako do trga i onda me opet vraćali kući kolima, i tako… Oni su rekli za avgust mjesec da će i jope’ zvati još da radim, i što ja znam. To je ona Dolce Gabbana najjača marka neka proizvoda’, prenosi Kurir njegovu izjavu od riječi do riječi.