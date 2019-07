FORTENOVA NAKON TEKSTA NA NET.HR-U ODUSTALA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA U BILJU U VLASNIŠTVU OPĆINE: ‘Po lex Agrokoru rade što žele’

Na internetskim stranicama Fortenove 11 hektara zemljišta općine Bilje više nije navedeno za prodaju

Fortenova (bivši Agrokor) je odustala od prodaje 11 hektara zemljišta općine Bilje nakon što je načelnik te općine Željko Cickaj u tekstu objavljenom na Net.hr-u u subotu prijepodne ustvrdio kako je ta prodaja nelegalna. Fortenova je, nakon što je Net.hr-ova novinarka Đurđica Klancir krenula istraživati ovu temu te im poslala upit vezan uz navode načelnika, skinula sporno zemiljšte s popisa onih koje prodaje na svojim internetskim stranicama.

Prije nekoliko dana, 16. srpnja, Fortenova grupa, tvrtka nastala iz Agrokora, nakon pretvorbe uz pomoć lex Agrokora, objavila je da prodaje “nekretnine iz netemeljnog poslovanja”, i to ukupno 117 nekretnina, zemljišta i zgrada, naglašeno je da su sve nekretnine “u potpunosti spremne za prodaju i zadovoljavaju sve zakonske propise potrebne za kupoprodaju nekretnina”.

Cickaj se šokirao kada je na tom popisu pronašao 11 hektara zemlje u vlasništvu općine Bilje. Radilo se o zemlji na kojoj je Belje, kao dio Fortenove trebalo izgraditi proizvodne pogone, ali nije, pa je općina Bilje u zemljišnim knjigama uredno upisala “zabranu raspolaganja”.

NAČELNIK U BORBI S DIVOVIMA: ‘Gazde Agrokora preko banke iz Hong Konga prodaju našu zemlju mimo zakona. Ovo je noćna mora!’

‘Ovo izgleda kao noćna mora’

“Ovo sad već počinje izgledati kao noćna mora. Godinama strpljivo rješavamo pitanje tog zemljišta, proveli smo sve po zakonskim propisima, ali kao da se suočavamo s nekim ‘divom’, s nekom nadnaravnom silom koja to sve ignorira i radi po svojem. Sada se nalazimo u situaciji u kojoj su novi vlasnici Agrokora, putem banke iz Hong Konga, već upisali hipoteku od milijardu i 60 milijuna eura i na to zemljište, a sada ga i prodaju. Ono što smo govorili, da se putem lex Agrokora otvorio prostor novim vlasnicima Agrokora da rade što žele, mimo hrvatskih zakona, postaje stvarnost”, kazao nam je Cickaj u tekstu koji smo objavili u subotu.

Radi se o zemljištu u sjevernom dijelu naselja Bilje, unutar poslovne zone Bilje-sjever, a u oglasu Fortenova grupe kaže se da je “trapezastog oblika”, površine 107.421 kvadratnih metara, te da je pogodno za “investicijsku izgradnju”. Fortenova grupa se, naprosto, ponašala kao da se to isto zemljište, na temelju opsežne dokumentacije koju nam je pokazao načelnik Željko Cickaj, već odavno nije trebalo vratilo u posjed općine Bilje zbog neispunjena ugovornih obveza.

Odjednom su mu se prestali javljati

Načelnik Bilja kazao nam je kako su mu se u Fortenovi jednostavno prestali javljati, ali su sada, čini se, nakon što je cijela stvar objavljena na Net.hr-u, ipak povukli zemljište iz prodaje.

“Valja naglasiti da je općina Bilje samo posjednik tog zemljišta. To je bilo državno zemljište koje je darovano Bilju da bi se stavilo u funkciju unutar gospodarske zone. Prije godinu dana mi smo dobili i upit Ministarstva državne imovine za sve to zemljište, je li stavljeno u funkciju. Dakle, Bilje odgovara za to zemljište.

Ako nije stavljeno u funkciju, mi ga moramo vratiti državi. A tvrtka koja ga je povoljno kupila uz uvjet da bi gradila gospodarske objekte, taj uvjet nije ispoštovala. No, sada ga prodaje kao da tih uvjeta i obaveza nije niti bilo. Kao da nema naših zabilježbi u zemljišnim knjigama. Događa se zastrašujuće kršenje zakona i pitam se što je sljedeće, i hoće li itko reagirati”, kazao nam je ranije Cickaj. Čini se kako je do reakcije na kraju ipak došlo.

Fortenovi smo poslali upit zbog čega su s popisa zemljišta koje prodaju uklonili ono u Bilju i kako su ga uopće mogli prodavati, a njihov odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.