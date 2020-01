FILIPOVA MAJKA MAŠE BIBLIJOM I TVRDI DA ZNA ZAŠTO JE UBIJAO: ‘Sotona ga je natjerao! Suprug je donio opasne stvari iz Afrike…’

‘Duboko sam uvjerena da je kroz te maske u mog sina ušao demon’, zaključila je u razgovoru od sat vremena – Etel

Majka Filipa Zavadlav, Etel Zavadlav, progovorila je za YouTube kanal koji se zove Kristov ratnik pri čemu je pričala kako smatra da je Filipa na trostruko ubojstvo naveo Sotona.

“Ovo je možda moja zadnja prilika za svjedočanstvo”, započela je Etel priču. Kazala je kako joj je Filip priznao kako njime “nešto vlada” te je napomenula da je sigurna da je njezin sin učinio ovaj zločin jer ga je na to navelo “demonsko opsjednoće, točnije – Sotona.

ŠIRI SE ISKAZ MAJKE FILIPA ZAVADLAVA OTPRIJE 10 MJESECI: ‘S njim nisam u kontaktu, on je psihopat’

JAVILA SE MAJKA UBOJICE: ‘Rado bih robijala umjesto Filipa. Čitam što pišu o pokojnim momcima. Shvaćate li koliko je to odvratno?’

“Ja sam ležala, on je sjedio na kauču preko puta. Nas dvoje smo pričali jedno sat i pol vremena, ako ne i dulje. Pričali smo ozbiljne, duboke, duhovne teme. Išla sam, koliko je bilo do mene, da ga navedem na evanđelje, Bibliju. On je pokazivao interes, ali nešto se u njemu bunilo.

Onda se dogodilo nešto čudno. U jednom trenutku ja sam otišla u WC, nakon sat i pol vremena. Nakon što sam došla iz WC-a, njega nije bilo. Gledam u kuhinji, nema ga. Gledam u hodniku, nema ga. Bez ikakve najave, njega nije bilo. Gledam je li sve na mjestu, sve je bilo tu. Ja sam najprije bila šokirana. Zovem ga na telefon. Pitam ga gdje je nestao. ‘Kako misliš nestao’, odgovara, ‘ali, mama, ja sam na Rivi već tri sata.’ On nije bio svjestan da je bio u apartmanu, totalna tabula rasa, njemu se to izbrisalo. S njim je upravljalo nešto van njega”, kazala je Etel Zavadlav u snimci pritom mašući s Biblijom.

Smatra kako je suprugov potez bio okidač

Priznala je kako su kao obitelj imali velikih problema, no okidač je, kako kaže, bio trenutak kada se njezin suprug vratio sa zadnje plovidbe na brodu.

“On je u četiri kofera donio opasne stvari, to nisu bili suveniri – to su bili tribalni objekti”, ispričala je Etel.

FILIPOVA MAJKA OVIH JE DANA VRLO AKTIVNA NA MREŽAMA, SPLIĆANI TVRDE: ‘Bila je teška ovisnica, bježala je pa se vraćala i opet odlazila’

U videu se objašnjava kako je opasno donošenje afričkih maski jer se one, kako tvrde, koriste u sotonističkim ritualima.

“Ovo što je on donio, s time su rađeni rituali. Svi smo mu govorili da makne to, ali on nije htio. Bilo je tu 44 maske, koplja… Nije se mogao od njih odvojiti iako je prvo mislio kako će ih prodati, a onda je krenuo izvoditi rituale po kući. Nisam to vidjela, ali sam osjetila. Duboko sam uvjerena da je kroz te maske u mog sina ušao demon”, zaključila je u razgovoru od sat vremena – Etel.