‘FATALNA UJNA’ PROGOVORILA: ‘Pogledajte me, uništena sam! Jedino što želim je zagrliti svoju kćer’

Vrhovni sud je u četvrtak ukinuo oslobađajuću presudu suca Damira Romca i vratio slučaj na početak odnosno naložio je novo suđenje na splitskom sudu.

Radi se o slučaju “fatalne ujne”, odnosno, 33-godišnje Slađane Novoselnik iz Virovitice koja je na splitskom Županijskom sudu u rujnu 2017. oslobođena optužbi za poticanje na ubojstvo.

Podsjećamo, Slađana je navodno nagovarala tada svog maloljetnog nećaka na ubojstvo svog supruga Domagoja Novoselnika (32) na Hvaru.

Prema optužnici, Domagoj Novoselnik ubijen je upravo zbog veze između njegove supruge Slađane i nećaka koji je kod ujaka došao živjeti i raditi jer je ovaj imao privatnu tvrtku na Hvaru. Optužnica navodi kako je mladić počinio ubojstvo, a Novoselnik ga potaknula na zločin te da je njihova veza počela kada je on imao 15 godina. Slađana je opovrgavala vezu s nećakom, nazivala ga monstrumom i isticala da joj je bitno biti s kćeri.

Živi sama s majkom

Danas živi u virovitičkom naselju Sveti Đurađ, gdje nakon smrti oca živi sama s majkom od njezine mirovine.

U suzama je otkrila novinarima 24sata da joj je jedina želja da zagrli kćer nasmijana i sretna.

Trenutno ima pravo dva puta se susresti s djetetom koje živi s bakom, majkom pokojnog supruga na Hvaru.

O samom slučaju ne želi govoriti jer će ponovo ispočetka morati prolaziti kroz sve muke na sudu.

“Pogledajte me. Uništena sam sasvim, a tome su u dobrom dijelu doprinijeli i mediji. Tko će me nakon svega zaposliti. Tu i tamo ponešto radim, ali nemam ni snage za nešto bolje dok to sve ne prođe”, rekla je fatalna ujna ekipi 24sata.