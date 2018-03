EURO 2000. : Danska “bolnica na kraju grada”, Jugoslavija ostala bez vratara

Sedam igrača danske reprezentacije žali se na ozljede i pitanje je hoće li moći zaigrati u nedjeljnom dvoboju protiv Francuza u Brugesu.

Jes Hoegh ima problema s Ahilovom tetivom, a napadač Martin

Joergensen s preponama te su vrlo mali izgledi da će do nedjelje biti spremni za “borbu s pijetlovima”, s aktualnim svjetskim prvacima. Veznjak Brian Steen Nielsen ozljedio je članak, a braniča Thomasa Helvega muči istegnuće butnog mišića. Jon Dahl Tomasson prekinuo je trening zbog bola u trbušnim mišićima, no on će se vjerojatno oporaviti do

utakmice s Francuzima, kao i braniči Michael Laursen i Michael Schjoenberg, koji imaju lakše ozljede prepona odnosno nožnih mišića.

Treći jugoslavenski vratar Aleksandar Kocić otpao je, pak, s popisa kandidata za Europsko prvenstvo zbog bizarne ozljede. Nakon posljednjeg treninga prije puta na EURO, vratar Crvene Zvezde okliznuo se pod tušem i slomio prst. Umjesto Kocića izbornik Vujadin Boškov pozvao je “jedinicu” Obilića Milorada Koraća.